Bir yıllık eşinin böbreğiyle hayata tutundu

Haber: Süleyman Kurt

7 yaşındayken kemik kanseri teşhisi konulan 30 yaşındaki Burakhan Erbay’ın hastalığına bağlı olarak zarar gören böbreklerine, bir yıllık eşi Gülşen Erbay çare oldu.

23 yıldır fonksiyonları azalan böbreğiyle yaşamını devam ettiren Erbay, geçtiğimiz sene aralık ayında koronavirüse yakalanmış ve hastalığı daha da ilerlemişti.

BÖBREK NAKLİ OLMASI GEREKİYORDU

Organ nakli olmadığı takdirde sürekli diyalize girmesi gerektiğini belirten doktorların ardından Erbay’ın ailesi İstanbul’da özel bir hastanede nefroloji iç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Murat Tuncer’e ulaştı. Annesi ve babasının kronik rahatsızlıkları dolayısıyla organ bağışında bulunamaması üzerine Burakhan Erbay’ın bir sene önce evlendiği 31 yaşındaki eşi Gülşen Erbay, eşine böbreğini vermeyi teklif etti. Tetkiklerin ardından 31 Ağustos tarihinde Prof. Dr. Tuncer tarafından gerçekleştirilen ameliyatta Erbay, eşinin böbreğiyle sağlığına kavuşmuş oldu.

BURAKHAN ERBAY SÜRECİ ŞÖYLE ANLATTI

Burakhan Erbay, rahatsızlığının 23 yıllık bir geçmişi olduğunu belirterek, mart ayında başladıkları organ nakli serüveninin sona erdiğini, ameliyat esnasında ve sonrasında hiçbir zorluk yaşamadıklarını dile getiren Erbay, "Geçen sene 18 Eylül'de hayatlarımızı birleştirdik. Şimdi de eşimin bana organını vermesiyle can birliğimiz tamamlanmış oldu. Böyle duygular içindeyiz” ifadelerini kullandı.

EŞİM DİYALİZE GİRMEDEN TEDAVİ OLSUN İSTİYORDUK

Burakhan Erbay’ın eşi Gülşen Erbay ise bu kararı verirken hiç tereddüt etmediğini dile getirdi. Eşinin böbrek rahatsızlığını arkadaşlıkları ve nişanlılıkları döneminden bildiğini vurgulayan Gülşen Erbay, "İdare edebileceğimiz bir boyuttaydı. Sonrasında hızlı ilerledi. Eşim aralık ayında Kovid-19 geçirdi. Ondan sonra değerleri yükselmeye başladı. Eşim diyalize girmeden tedavi olsun istiyorduk. Çok şükür de öyle oldu." diye konuştu.

NAKİL ÜCRETİLERİNİ DEVLET KARŞILADI

Erbay, özel hastanede yapılan nakil ücretlerinin tamamının devlet tarafından karşılandığını aktararak, "Aslında ben her zaman düşünüyordum bunu. Sadece akrabalık bağı olmadığı için uyuşup uyuşmaması konusu vardı. Bu konuda çok düşünmedik. Zaten olması gereken bir şeydi. Diyalize girmemesi gerekiyordu eşimin. Sonra naklimizi olduk" ifadelerini kullandı.

HASTALIKTA VE SAĞLIKTA EVET DEDİK

Evlilik yıl dönümlerini 18 Eylül'de kutlayacaklarını belirten Erbay, şöyle devam etti:

"Biz 1 yıl önce 'Hastalıkta ve sağlıkta evet.' dedik. Bu uzun bir yol, Allah nasip ederse. Tek böbrekle yaşayabilir miyim düşüncesi beni hiç endişelendirmedi. Sadece eşimin iyileşmesi, daha sağlıklı olması, bundan sonraki hayatımızı daha sağlıklı devam ettirmemiz konusunda bir isteğimiz vardı. Hep bunun için dua ediyorduk.”

“Evliliğimizde 1 sene dolmak üzere. Biz hayatımızı birleştirdik. O sağlıklı olursa bu yola devam edebiliriz. Onun hayatı benim hayatım, benim hayatım onun hayatı. 2 böbrek varsa bunun biriyle ben idare edebiliyorsam biriyle de eşim sağlığına kavuşmalı."

Erbay, organ bağışının önemine işaret ederek, "Organ bağışını öneriyorum. Bu konuda çok fazla hasta var. Sırada olup kadavradan böbrek bekleyen hastalar var. Bu hastaların yakınlarından biri böbreğini verebiliyorsa tereddüt edilmemesi lazım. En sevdiklerinden birine hayatının devamı noktasında destek sağlıyorsun, sağlığı açısından ona destek veriyorsun. Bu çok güzel bir şey. Bunun kararını vermek çok zor ama korkmamaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.