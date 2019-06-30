Haber: Esra ÖZTÜRK

Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 1 Temmuz’da yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karara göre, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da yer alan gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 2,5 oldu. Söz konusu oran, yüzde 2 olarak uygulanıyordu. Çaya, şekere, mazota, elektriğe zamlar peş peşe yapılırken bir zam da kamu alacaklarına yapıldı. Önümüzdeki günlerde neye zam geleceği ise merak konusu oldu.

Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2019, 14:15