Bir zam daha!

Haber: Uğur Balaban

Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığına göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatı benzinde 1 lira 60 kuruş, motorinde 1 lira 62 kuruş zamlanacak

YENİ FİYATLAR NE OLACAK?

Bu geceki zamla birlikte, İstanbul’da bir litre benzinin fiyatı 19,70 TL’ye, bir litre motorinin fiyatı 22,25 TL’ye yükselecek.

Benzinin litresi Ankara’da 19,80 TL’ye, İzmir’de 19,82 TL’ye, motorinin litresi ise Ankara’da ve İzmir’de 22,36 TL’ye yükselecek.

PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ

7 Mart’ta 139 dolarla 14 yılın zirvesine ulaşan ancak Ukrayna’da artan barış umutlarıyla geçen hafta 100 doların altını gören Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, bugün 119 dolara ulaştı.

Ukrayna işgali gerekçesiyle ABD’nin Rus petrolüne ambargo uygulaması, ambargo konusunda anlaşamayan Avrupa Birliği’nin de Rusya’dan petrol alımlarını azaltması ve böylece Rus petrolünün arzındaki düşüş, petrol fiyatlarını yukarı itiyor.

Ukrayna’da savaşın kısa süre içinde sonlanmayacağına dair işaretler ve açıklamalar da petrol fiyatlarını yukarı itiyor.

ZAM ORANLARI NE OLDU?

İstanbul’da bir yıl önce litre fiyatı yaklaşık olarak benzinde 7,07 TL, motorinde 6,43 TL idi. İstanbul’da yıl başında litre fiyatı yaklaşık olarak benzinde 12,29 TL, motorinde 11,43 TL idi.

Bu geceki zamla birlikte, benzin yıllık yüzde 179, yıl başından bu yana yüzde 60 zamlanmış olacak. Motorinde ise bu dönemde zam oranları yıllık yüzde 246, yıl başından bu yana yüzde 95 olacak.