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12 Mayıs 2017 Cuma
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    • Biraz farkındalık lazım

    Bolu Fen Lisesi öğrencileri tarafından “Biraz Farkındalık Lazım” projesi kapsamında Bahar Şenliği düzenlendi. Şenlik hakkında konuşan okul müdür yardımcısı Serap Çiftçi amaçlarının öğrencileri kaynaştırmak olduğunu söyledi.

    12 Mayıs 2017 Cuma 14:59
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    Biraz farkındalık lazım
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    Haber: Esra ÖZTÜRK

    Bolu Fen Lisesi tarafından düzenlenen Biraz Farkındalık Lazım Bahar Şenliği sabah öğrencilerin katılımıyla düzenlenen bisiklet turuyla başladı. Bisiklet turunun ardından Bolu Fen Lisesi Müdür Yardımcısı Serap Çiftçi şenliğin açılışkonuşmasında farkındalığın önemini vurgulayarak “Biraz farkındalık lazım adlı projemizin kapsamında başlayıp bahar şenliğine dönüşen programımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Bu proje engellilere dikkat çekmek onlara önem verdiğimizi göstermek amacıyla başlamıştı. Sonra da çığ gibi büyüdü. Öğrencilerimizin de bahsettiği gibi bu proje kapsamında huzur evi ziyaretleri yaptılar, özel eğitim kurumlarını ziyaret ettiler” dedi.

    Amaç çevre temizliği

    Öğrencilerin çevreyi ve doğayı korumak için hazırladıkları bez torbalara da değinen Çiftçi  “Bolu Fen Lisesi Hatıra Ormanını oluşturmak için bir ilke imza attılar ve ağaç diktiler. Çevre temizliğine dikkat çekmek, doğanın önemini vurgulamak için atıklara önem çektiler ve bez torba kullanmamızı gerektiğini vurguladılar. Bugünde bu bez torbaları sizlere sunuyor” ifadelerini kullandı. konuşmanın ardından öğrenciler kermesi ve atölyeleri dolaşarak çeşitli oyunlar oynadılar. Öğrenciler son olarak şarkılar söyleyerek şenliğin tadını çıkardılar.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Fen, Lisesi, öğrencileri, “Biraz

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