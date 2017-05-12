Haber: Esra ÖZTÜRK

Bolu Fen Lisesi tarafından düzenlenen Biraz Farkındalık Lazım Bahar Şenliği sabah öğrencilerin katılımıyla düzenlenen bisiklet turuyla başladı. Bisiklet turunun ardından Bolu Fen Lisesi Müdür Yardımcısı Serap Çiftçi şenliğin açılışkonuşmasında farkındalığın önemini vurgulayarak “Biraz farkındalık lazım adlı projemizin kapsamında başlayıp bahar şenliğine dönüşen programımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Bu proje engellilere dikkat çekmek onlara önem verdiğimizi göstermek amacıyla başlamıştı. Sonra da çığ gibi büyüdü. Öğrencilerimizin de bahsettiği gibi bu proje kapsamında huzur evi ziyaretleri yaptılar, özel eğitim kurumlarını ziyaret ettiler” dedi.

Amaç çevre temizliği

Öğrencilerin çevreyi ve doğayı korumak için hazırladıkları bez torbalara da değinen Çiftçi “Bolu Fen Lisesi Hatıra Ormanını oluşturmak için bir ilke imza attılar ve ağaç diktiler. Çevre temizliğine dikkat çekmek, doğanın önemini vurgulamak için atıklara önem çektiler ve bez torba kullanmamızı gerektiğini vurguladılar. Bugünde bu bez torbaları sizlere sunuyor” ifadelerini kullandı. konuşmanın ardından öğrenciler kermesi ve atölyeleri dolaşarak çeşitli oyunlar oynadılar. Öğrenciler son olarak şarkılar söyleyerek şenliğin tadını çıkardılar.