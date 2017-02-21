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21 Şubat 2017 Salı
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    • Biraz matematik yapalım!..

    Makinist yazdı

    21 Şubat 2017 Salı 10:05
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    Biraz matematik yapalım!..

    Bolu’da FETÖ/PDY. Operasyonlarında bir serinlik oldu sanki. Yahut alışmış olmaktan dolayı algıda seçiciliğim zayıflamış olabilir. Bu vesile ile çok çok basit bir matematik yapalım.

    Bolu’da gözaltına alınan sayısı haydi bin kişi olsun…

    KHK ile kapatılan okul sayısı Özel Aladağ İlkokulu, Özel Aladağ Ortaokulu,
    Özel Fatih Koleji ve Yumurcak Dünyası İlkokulu olmak üzere 4 (dört).Her okulda 20 kişi olsa sayı 80. Dershane sayısı 4 olsa 20 kişiden 80 kişi de burada. Kız-erkek öğrenci yurdu sayısı 20 desek her yurtta 5 kişi olsa 100 kişi. Örgüt evlerini saymıyorum bile…

    KHK ile kapatılan Dernek sayısı 8 (sekiz): Bolu Sportif Havacılık ve Doğa Sporları Derneği,Bolu Eğitimi Sevenler derneği, Beyderesi Köyü Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği, Abant Eğitime Destek Derneği,Doruk Akademi Gençlik Kulübü Derneği, Highway Bolu Dağı Spor ve Eğitim ve Turizm Derneği,Öz Demir Yumruk Spor Derneği, Mudurnu Eğitim Sevenler Derneği…

    Tuskon eşliğinde Bolu Demokrasi Platformu adı altında mangalda kül bırakmayan, “kim kimin inine girecek” diye meydan okuyan STK sayısı 10 (on). Bolu Demokrasi Platformunda yer alan BOSİAD, GESİAD, Kimse Yok mu Derneği, Bahar­-Der, Bolu Deva Derneği, Doruk Akademi Derneği, Detay Mimar ­Mühendisler Derneği, Bolu Gelişim ve İletişim Derneği ile Köyüm­ Der ve Şule Eğitim ve Kültür Vakfı…

    Her iki listede olan birini düştüğümüz vakit sayı 17 (onyedi). Her Derneğin en az 7 kişilik yönetimi, 7 kişilik denetimi olduğuna göre bir dernekte sayı 14, 17 tanesinde 238 kişi eder.

    Sadece BOSİAD’a 60’a yakın iş yerinin üye olduğu hesap edilirse. Üyeleri saymıyorum bile…

    Polat A.Ş, Tuna A.Ş., Nema A.Ş., Seray, Erat Mühendislik, Birlik Nakliyat, Baran İzolasyon, Daylan Petrol ve Erbay Petrol gibi 10 firmaya kayyum atandığına göre resmi sayı 43.

    Adnan Daylan, Ömer Baday, Ahmet Çelik, AİBÜ Tıp Fakültesi’nde görevli Prof. Dr. Mehmet Yazıcı ve Bolu İl Özel İdare Eski Genel Sekreter Yardımcısı  Oktay Güneş olmak üzere 5 kişi hakkında kırmızı bülten…

    Zaman, Cihan, Bank Asya gibi ulusal firmaların Bolu temsilciliklerini 50 kişi desek sayı toplamda zaten 596 ediyor. Şehir stadyumunda düzenlenen Türkçe Olimpiyatları denen teranenin protokolü dahi bu sayı kadar…


    Adalet,      Aile ve Sosyal Politikalar ,  Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Ekonomi, ‎  Enerji ve Tabii Kaynaklar‎,  Millî Eğitim‎, Gençlik ve Spor Bakanlığı‎, Gıda, Tarım ve Hayvancılık,   Gümrük ve Ticaret, ‎ Kalkınma, Kültür ve Turizm, Maliye, Orman ve Su İşleri, Milli Savunma, Sağlık, Ulaştırma, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre ve Şehircilik, İç İşleri Bakanlıklarına bağlı Bolu’da İl Müdürlükleri bulunan onlarca kurum, özerk kurum ve kuruluşlar, yüzlerce esnaf, özel sektör çalışanı, ev hanımı….

    Bence bu sayı çok ama çok az…

    Adliyemiz, 2009’dan bu yana ilimizi zaten çok yakinen tanıyan Başsavcımızın önderliğinde  7 gün 24 saat kahramanca mücadele ediliyor…

    Vatana ihanette merhamet ihanete ortak olmaktır…

    İş hafife alınacak gibi değildir...

     

    Anahtar Kelimeler: Makinist, Yazdı

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