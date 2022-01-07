Birçok noktada fidan dikim çalışması yapılıyor

Haber: C. Kutay Aykan

Her yıl yüzlerce fidanı toprakla buluşturan Bolu Belediyesi, ağaç dikim çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda şehir merkezinde birçok noktada Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince fidan dikimi yapılıyor. Yürütülen ağaçlandırma çalışmaları neticesinde son 2 yılda Bolu şehir merkezindeki birçok noktada yüzlerce yeni fidan toprakla buluştu.

Mevsimsel nedenler ve hastalıklar nedeniyle kuruyan ağaçlar ise ağaç sökme makineleri vasıtalarıyla söküldükten sonra yerine yenisi dikiliyor. Bu kapsamda Aktaş Mahallesi Taşhancılar Caddesi’nde kuruyan bir ağaç belediye ekiplerince sökülerek, yerine meyve ağacı dikildi. Ağaçlandırma çalışmaları hakkında bilgiler veren Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Aylin Aydın, “Kış mevsiminin gelmesiyle kuru veya hastalıklı ağaçların sökülmesi, ağacın ömrünün uzatılması, estetik görüntüsü ve hastalıklara karşı direncinin arttırılması amacıyla budama çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca sökümü yapılan veya tespit edilen park, meydan ve refüjlerde ağaçlandırma çalışmaları yoğun bir şekilde devam etmektedir” ifadelerini kullandı.