Haber: Kasın Şahin

Eğitim-İş Sendikası Bolu İl Temsilciliği, yeni yönetimini kamuoyuna tanıtmak amacıyla hafta sonu basın mensupları için bir kahvaltı organizasyonu düzenledi. Yapılan kahvaltı sonrası kısa bir konuşma yapan Eğitim-İş Bolu İl Başkanı Hülya Çınar, basın mensuplarına teşekkür etti. Çınar’ın ardından sözü alan Şube Sekreteri Hayati Dede, sendikanın amaçları ve çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

“ŞUCU-BUCU BİR SENDİKA DEĞİLDİR”

Eğitim-İş Bolu Şube Sekreteri Hayati Dede konuşmasında, “Biz Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda, Cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkarak, çağdaş ve bilimin ışığında eğitimin gelişmesini sağlamak için mücadele eden bir sendikayız. Bizim sendikamız şucu-bucu bir sendika değildir. Biz tüm eğitim çalışanlarının hakları için mücadele eden bir sendikayız ve hangi düşüncede olursa olsun herkesi bu çatı altına toplanmaya davet ediyoruz. Kim olursa olsun bu çatı altında ona yer vardır. Biz insanları ayrıştırmak için ya da siyasi bir fikre hizmet etmek için değil, eğitimi çağdaş bilimsel ilkelere ulaştırmak için mücadele eden bir sendikayız” dedi.

“BİRÇOK SENDİKA SİYASİ DESTEK ALMAKTADIR”

Bazı sendikalara verilen siyasi desteklere ilişkin ise Hayati Dede şunları söyledi: “Birçok sendika siyasi destek almaktadır ve siyaset kendi taraflarını atamaktadır. Bu durum resmiyette böyle olmasa da gerçekte böyledir. Bunu herkes gayet açık bilmektedir. Madem böyle bir oluşum var o zaman kamu çalışanları da siyaset yapma hakkı elde etmelidir. Bizim bir diğer mücadelemizde budur.”

“BİZ KADINLARIN ARKASINDAN YÜRÜMEKTEN GURUR DUYARIZ”

Eğitim-İş Şube Sekreteri Dede, konuşmasının son kısmında ise amaçlarından bahsederek, Asıl mücadelemiz cumhuriyetin kazanımları içindir. Bu konuda taviz vermeyiz. Ayrıca bizim sendikamız kadına verdiği değer konusunda örnek bir sendikadır. Sendikamızda erkek üyeler fazla olsa da biz kadınların arkasından yürümekten gurur duyarız. Sendikamızın ilk başkanı Güllü öğretmenimizdi, o bırakınca Hülya öğretmenimiz başkan oldu. Ben burada basın önünde söz veriyorum; Eğitim İş sendikamızda başkanlığa aday bir kadın olduğu sürece ben asla aday olmayacağım. Onun arkasında yolumuza devam edeceğiz. Biz Nazım Hikmet’in dediği gibi, ‘Soframızdaki yeri öküzden sonra gelen kadınlarımız’ olmasın onlar hak ettikleri yere ulaşsın istiyoruz. Onlar zeki ve mücadelecidir. Eğitim İş Sendikası her zaman kadınlarımız için, onların hakları için göğsünü siper etmeye hazırdır” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2019, 10:33