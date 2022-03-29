Birçok ürünün KDV’si düştü

Haber: Erdal Tanrıverdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün ana başlıklarını aktardığı KDV indirimi başta olmak üzere birçok yeni adımın hayat pahalılığı ve fırsatçılara karşı önemli bir rahatlama sağlaması bekleniyor. Başkan Erdoğan indirimleri "Temel ihtiyaç maddelerinden olan deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerin ve yeme içme hizmetlerinin KDV'sini yüzde 8'e indirme kararı aldık" sözleriyle duyurdu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün kabine toplantısına başkanlık etti. Külliye'de 3.5 saat süren toplantının ardından millete seslenen Erdoğan'ın birçok ana başlıkta hayat pahalılığı ile mücadele edecek indirim kararlarını duyurdu. Erdoğan'ın açıkladığı indirimlerin detayları son kullanıcıya yansıyacağının işareti oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından ve kalem kalem indirim gelen birçok ihtiyaç malzemesi ile hizmetten satır başları şöyle:

"TÜRKİYE'Yİ İLK 10'A SOKACAK BİR EKONOMİ PROGRAMI UYGULUYORUZ"

Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokacak bir programı uyguluyoruz. Sıkıntılarımız geçici ama unutmayın kazanımlarımız bakidir. Umudumuz canlı, geleceğimiz aydınlıktır. Milletimizin sadece sabırlı olmasını, bize güvenmesini istiyoruz.

GIDA, ELEKTRİK, MESKEN VE TARIMSAL SULAMADA İNDİRİMİN DETAYLARI

İlk etapta gıda ürünlerindeki KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e düşürmüştük. Ardından meskenlerde ve tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV'sini 1 Mart'tan itibaren yüzde 18'den yüzde 8'e indirdik.

İŞTE KDV İNDİRİMİ YAPILAN ÜRÜNLERİN BAZILARI

Başkan Erdoğan'ın son dakika açıklamalarında duyurduğu indirimler şöyle;

Şimdi de temel ihtiyaç maddelerinden olan deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerin KDV'sini yüzde 18'den yüzde 8'e indirme kararı aldık.

Son dakika | Başkan Erdoğan’ın açıkladığı indirimlerde detaylar belli oldu; İşte rahatlatacak KDV indiriminin ayrıntıları

İŞLETME VE OTELLERE KOLAYLIK

Ayrıca yeme içme hizmetlerinin tamamında KDV oranını yüzde 8 olarak belirliyoruz. Böylece birinci sınıf işletme, 3 yıldız ve üzeri otel gibi yerlerde uygulanmakta olan yüzde 18 KDV oranını yüzde 8'e indirmiş oluyoruz.

Satın alınan konut nerede olursa olsun, metrekaresine göre değişen aynı kademeli KDV uygulamasına tabi olacak. Yani net alanı 150 metrekareyi aşmayan konutlarda KDV yüzde 8'dir. Bu büyüklüğü aşan konutların ilk 150 metrekaresi için yine yüzde 8, aşan kısmı için yüzde 18 KDV uygulanacaktır.

Son dakika | Başkan Erdoğan'ın açıkladığı indirimlerde detaylar belli oldu; İşte rahatlatacak KDV indiriminin ayrıntıları

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Kanunu kapsamındaki konutlarda ise 150 metrekareye kadar yüzde 1, aşan kısmı için ise yüzde 18 KDV tahakkuku yapılacaktır. Arsa ve arazilerin KDV oranını da yüzde 8'e indirerek inşaat sektörünün üzerindeki finansman yükünü azaltıyoruz.

Son dakika | Başkan Erdoğan'ın açıkladığı indirimlerde detaylar belli oldu; İşte rahatlatacak KDV indiriminin ayrıntıları

SAĞLIKTA DA İNDİRİMLER GELİYOR

İmalat aşamasında ödedikleri KDV'leri istisna kapsamına alabilen ihracatçılara, bunun yerine ihracat bedelinin belli bir oranına kadar iade yapılması da bir tercih olarak sunulacaktır. Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki işlerin KDV istisnası yöntemini değiştiriyor, turizm yatırımlarını da buna dahil ediyoruz. Yeni yöntemle imalatçılar yatırımlarını bitirdikten sonra KDV iadesi talep etmek yerine KDV ödemeden aynı işlemleri yapabilecekler.

Sağlık Bakanlığı mevzuatı kapsamındaki tıbbi cihazların KDV'sini yüzde 18'den yüzde 8'e indiriyoruz.

KONUT VE OTOMOBİL ALIM SATIMINDA YENİLİK

Tarım sektöründe her türlü sertifikalı tohum, fide, fidan teslimlerinde KDV'yi yüzde 1'e, süt toplama tankları gibi kimi ürünlerdeki KDV'yi de yüzde 8'e indiriyoruz. Yabancılara satılan konut ve işyerlerindeki istisna süresini, 1 yıldan 3 yıla çıkartıyoruz. Oto galericilerinin araç alım satımından elde ettikleri kar ile yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinin satışında halen yüzde 1 olan KDV oranını yüzde 18'e yükseltiyoruz. 81 ilde 1500'den fazla yüksek hızlı şarj istasyonu kurulması çalışmalarına 300 milyon lira destek sağlıyoruz.