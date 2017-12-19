Haber: Esra ÖZTÜRK

İlimizde Engelli Sağlık Kurulu Raporu vermeye yetkili hastanelerimizden İzzet Baysal Devlet Hastanesi engelli raporu için başvuranlara yönelik 2 gün kurul toplanarak hizmet veriyordu. Yeni düzenleme ile gün sayısı artırılarak 2 günden 3 güne çıkarıldı. İzzet Baysal Devlet Hastanesi Salı, Perşembe ve Cuma günleri Engelli Sağlık Kurul hizmeti verecek. Ayrıca İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Engelli Sağlık Kurulu 1 gün toplanıyorken, 2 güne çıkarıldı. Artık Pazartesi ve Çarşamba Günlerinde verilmeye başlanan Engelli Sağlık Kurulu hizmeti düzenlemeleri ile hastaların beklemesi ve aksama yaşanmaması sağlanacak.

Bolu İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı İzzet Baysal Devlet Hastanesi ve İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine “Engelli Sağlık Raporu” almak için başvuran hastaların hem aksaklık yaşamaması, hem de işlerinin daha hızlı sonuçlanması için gerekli çalışmalar tamamlanarak kurul günleri artırılıp engelli vatandaşların en kısa sürede hizmet alabilmesi amaçlandığı, bu sayede engelli vatandaşlarımızın rapor süreçleri hızlanarak sağlık hizmetlerine erişimleri de kolaylaşmış olacağı belirtildi.