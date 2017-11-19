Haber: Aysun Beykoz

1941Pazardjik Filibe de doğan Sanatçı ve sanatsever kişiliği ile tanınan, tiyatro, müzik, koro ve resim sanatı ile yakından ilgilenen Libas Yıldız, geçirdiği rahatsızlık sonucunda 76 yaşında hayata gözlerini yumdu. Uluslararası resim ve seramik sanatçısı, gazetemizin köşe yazarlarından Sevcan Birgören, damadı Beyin Cerrahisi Uzm.Opr.Dr L.Serdar Birgören, kızı Anestezi ve Yoğun bakım Uzmanı Dr.Zülfiye Yıldız’ın annesi, torunları Nazlı Selin Birgören ,Bahar Serçin Birgören Anneannesi ve Akın Bora Yıldız’ın Babaannesi Libas Yıldız cenazesi, İstanbul Bakırköy Kartaltepe Amine Hatun Caminde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Büyükçekmece Yeni Mezarligina defnedilecek. Olay Gündem gazetesi olarak, başta merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dileriz.