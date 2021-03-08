Biri bizi gözetliyor

Haber: N. Halid Altundal

İçişleri Bakanlığı, 1 Mart’ta başlayan normalleşme süreciyle birlikte 81 İl Valiliğine koronavirüsle mücadelede yeni süreci anlatan 14 maddelik bir genelge gönderdi. Genelgede kontrollü normalleşme döneminde dinamik denetim sürecine geçildiği bildirildi. Genelgede mobese ve güvenlik kameralarının kullanımıyla ilgili olarak, “Dinamik denetim faaliyetlerinde kent güvenlik yönetim sistemleri ve kameralardan elde edilen görüntü kayıtlarından azami şekilde istifade edilecek, kamera kayıtları incelenerek tedbirlere aykırı uygulamaların görüntülerden tespit edilmesi durumunda da yaptırım uygulanabilecek” ifadelerine yer verildi.

KURAL TANIMAZLAR KAMERADAN TESPİT EDİLİYOR

Genelge kapsamında ülkemiz genelinde 4 Mart itibariyle mobese kameralarından da denetimler başlatıldı. İlimizde Bolu’da da işleme giren denetim modeli kolluk kuvvetleri tarafınca sıkı bir şekilde takip ediliyor. Polis ekiplerince, pandemi kurallarını ihlal eden ve maskesiz dolaşan vatandaşlar kameralardan tek tek tespit ediliyor. Kuralları ihlal ettiği belirlenen kişilerin olduğu bölgeye sevk edilen polis ekipleri, vatandaşlara cezai işlem uyguluyor.