Biri kanala uçtu diğeri son anda kurtardı

Merkez Alpağutbey Mahallesi Sınır Sokak ile Yaylalar Caddesi üzerinde meydana gelen çift taraflı trafik kazasında bir otomobil sulama kanalına uçtu.

Biri kanala uçtu diğeri son anda kurtardı

Haber: C. Kutay AYKAN

Hemen hemen her gün bir aracın uçtuğu Gölköy sulama kanalında gerekli tedbirlerin alınmaması ileride yaşanacak ölümlü kazaların habercisi gibi. Bolu basının defalarca gündeme getirdiği sulama kanalını etrafına korkuluk yapılması konusunda bugüne kadar somut bir adım atılmadı.

Yine aynı bölgede meydana gelen trafik kazasında 50 DD 506 plakalı otomobil ile 14 GC 831 plakalı ticari araç Merkez Alpağutbey Mahallesi Sınır Sokak ile Yaylalar Caddesi üzerinde çarpıştılar. Çarpışmanın etkisiyle 50 DD 506 plakalı otomobil sulama kanalına uçtu. Yoldan geçen vatandaşlar otomobilin sürücüsünü araçtan çıkararak ambulansla hastaneye yetiştirdiler. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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