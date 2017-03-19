AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, geçtiğimiz Ocak ayında yapılan genel kurulda TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilen Erol Bilecik'i ziyaret etti. Ercoşkun, yaptığı ziyarette, üniversite öğrenciliği yıllarından bu yana, 25 yılı aşan bir süredir, dostluk ilişkisi bulunduğu Bilecik'i tebrik etti.

ERCOŞKUN VE BİLECİK'TEN ÖZÇEKİM

Bilecik ile Ercoşkun arasındaki dostluk ziyaret sonunda Bilecik'in Ercoşkun'la birlikte cep telefonu ile objektifine taşıdığı özçekim (selfie) görüntüsüne yansıdı.

"EROL BİLECİK'İN BAŞARILARINI TÜSİAD'DA DA ORTAYA KOYACAĞINA EMİNİM"

Samimi ortamda gerçekleşen tebrik ziyareti hakkında açıklamada bulunan Ercoşkun, şöyle konuştu: "Üniversite öğrenciliğim yıllarından itibaren tanıdığım Erol Bilecik, INDEX Bilgisayar'ın kurucusu. Gerek üniversite yıllarından, gerekse sonraki ticari yıllarımda ilişkilerimiz olan ve Türkiye'deki bilişim sektörünün her adımında emeği olan Erol Bilecik'in TÜSİAD Genel Başkanı seçilmesinden dolayı büyük mutluluk duyuyorum.

Gayrettepe'de bir apartman dairesinden başlayıp milyar Doları aşan bir büyüklüğe ulaşan INDEX Grubun yöneticisi olarak, ticari ve sosyal hayatta ortaya koyduğu başarıları TÜSİAD Başkanı olarak da ortaya koyacağından eminim."

MİLLETVEKİLİ ERCOŞKUN, TÜSİAD BAŞKANI BİLECİK'İ BOLU'YA DAVET ETTİ

Milletvekili Ercoşkun, açıklamalarında ayrıca, "Bolu Organize Sanayi Bölgesi (OSB)'nde faaliyet gösteren Balorman A.Ş. sahibi Bahadır Balkır'ın da TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi olması Bolu'muza katkı sağlayacaktır. Önümüzdeki günlerde kendilerini kentimizde de misafir etmeyi planlıyoruz.

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik'e ve yönetim kurulu üyelerine başarılar diliyor, Cenab-ı Hakkın izniyle, Türkiye'nin büyümesine katkı sağlamalarını diliyorum" ifadelerini kullandı.