Haber: BMA

AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, seçim bölgesi Gerede, Yeniçağa, Dörtdivan ve Mengen’de ciddi bir çalışma sergilerken, diğer adaylar Arzu Aydın’a Merkez İlçede, Metin Vural’a da Mudurnu, Göynük, Seben ve Kıbrısçık’ta destek oluyor. Farklı ilçelerdeki programa yetişebilmek için sürekli koşturmaca içerisinde olan Bolu Milletvekili Küpçü bugün Gerede Teşkilatlarıyla birlikte Gerede Deri Sanayi Bölgesinde bulunan işletmeleri ziyaret etti. Gerede İlçe Başkanı Ali Şafak, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar ve çok sayıda Partili Fehmi Küpçü ’ye eşlik ederken, uğranılan her tesiste AK Partililer yoğun ilgiyle karşılaştılar. Neredeyse gittiği her işyerinde çalışanlara ismiyle hitap edecek kadar Deri Sanayi’nde çalışanlarla yakın olan Milletvekili Fehmi Küpçü, çalışanlarla uzun uzun sohbet etti.

MUHALEFETE MESAJ

Deri Sanayisinin zor bir sektör olmasına karşılık bugüne kadar AK Parti’nin yanında durduğuna dikkat çeken AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, muhalefete de göndermede bulunarak; “Dün burada bu sektörün içerisindeki kardeşlerimizin hayallerini çalmaya çalışanlar; bugün birilerinin apoletlerini söküp, HDP’lilerle, PKK’lılarla yol yürürken, AK Parti milletiyle tam gaz yola devam ediyor” dedi.

Küpçü, “Debbağ, sevdiği deriyi yerden yere vururmuş derler. Doğal olarak Gerede Deri Sanayinde de siyasete ilişkin her türlü eleştiri yapılır ama netice itibariyle hani Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç’in dediği gibi “Tarihi Allah Yazar”, insanlar nerede duracaklarına karar verir. Gerede Halkı, Gerede Deri Sanayisi bugüne kadar hep Ak Parti’nin yanında durdu ve bundan sonra da durmaya devam edecek. Çünkü beklenti, yeni ve güçlü bir Türkiye” diye konuştu.

“Birileri konuşacak, AK Parti yapacak”

Türkiye’nin büyüme rakamlarının açıklandığını ve Türkiye’nin yoluna devam ettiğini söyleyen AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, “Bugün ekonomik verilerimiz açıklandı. Türkiye yılın ilk çeyreğinde 7.2 büyüdü. Şuan burada içerisinde bulunduğumuz Deri Sanayimiz, Türkiye deri sektörünün %40’ını tek başına karşılamaktadır. Şuan yine bu bölgede 1 milyon 300 bin metrekarelik kocaman bir deri sanayimizin alt yapıları yapıldı ve şuan 15 civarında fabrikamız oldu. Saha sağlıklı ve modern koşullarda inşallah yeni deri sanayi bölgemizde yolumuza devam edeceğiz. Evet birileri konuşacak ama AK Parti yapacak. Dün burada bu sektörün içerisindeki kardeşlerimizin hayallerini çalmaya çalışanlar; bugün birilerinin apoletlerini söküp, HDP’lilerle, PKK’lılarla yol yürürken, AK Parti milletiyle tam gaz yola devam ediyor” şeklinde konuştu.