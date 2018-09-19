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19 Eylül 2018 Çarşamba
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    • “Birileri konuşur, AK Parti yapar”

    Mudurnu’ya bağlı Samat Köyünün yıllardır süren su sorunu, nihayet çözüme kavuştu. İl Özel İdaresi tarafından Bolu’da ilk defa uyguladıkları 320 metrelik yatay sondajla Abant bölgesinden alınan su, Samat Köyüne ulaştırıldı.

    19 Eylül 2018 Çarşamba 13:35
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    “Birileri konuşur, AK Parti yapar”

    Haber: Ceylan BEYKOZ

    AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay başkanlığında; İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer, İl Genel Meclisi Üyeleri, Samat Köyü Muhtarı ve AK Parti Mudurnu İlçe Teşkilatından oluşan heyet, Abant’a giderek, yapılan çalışmayı yerinde incelediler.

    Burada yetkilerden bilgi alan AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Samat Köyü’nün yıllar sonra su sorununun çözüme kavuşmasının mutluluğunu yaşarken, Özel İdare tarafından ilk defa çalışmada yatay sondaj uygulamasının başarıyla gerçekleştirilmesinin de gururunu yaşadıklarını ifade etti.

    Samat Köyü’ne; suyun Abant Tepesinden alınarak, terfili sistemle 320 metrelik yatay sondaj yapılarak cazibe ile verildiğini belirten Doğanay, böylelikle suyun köye ek bir maliyet olmadan ulaşımın sağlandığını söyledi.

    Konu ile ilgili açıklamada bulunan AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay; “AK Parti Ailesi olarak; Mudurnu Samat Köyümüzün yıllardır hasretle, özlemle beklediği su sorununun çözüme kavuştuğunu görmek için bugün Abant Kıran Tepesindeyiz. Burada; 320 metrelik yatay sondajla suyun Samat Köyüne akışına şahit olduk. Emeği geçen başta İl Genel Meclisi Başkanımız olmak üzere, İl genel Meclisi Üyelerimize, Mudurnu İlçe Başkanımıza ve Teşkilat Mensuplarımıza, Muhtarlarımıza ve de İl Özel İdaresi tarafından ilk defa yapılan bu uygulamayı hayata geçiren İl Özel İdaremizin Personeline teşekkür ediyorum. Birileri konuşur, AK Parti yapar. Bunun örneklerinden bir tanesi de budur. Zoru başardık. Bizim derdimiz Millet. Milletimizin derdiyle dertleniyoruz. İşte zaten bu yüzden de 17 yaşında olan AK Parti, 16 yıldır Milletimizin teveccühü ile iktidardır. Biz de AK Parti Bolu Teşkilatları olarak Halkımıza layık olabilmek için durmadan, dinlenmeden, gece-gündüz yorulmadan çalışıyoruz. Yıllardır süren özlem sona erdi ve Samat Köyümüz suya kavuştu. Samatlılara hayırlı olsun. Bolu’muzun tabiiyle de kana kana içsinler inşallah” ifadelerini kullandı.

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