Haber: Kasım Şahin

Arçelik A.Ş her yıl değişik konularda çalışanlarını motive etmek ve sosyal farkındalık yaratmak amacıyla çalışanlarını kapsayan ulusalararası bir fotoğraf yarışması düzenliyor Yaklaşık 27.000 çalışanını kapsayan Uluslararası fotoğraf yarışmalarının bu yılki kazananı Bolu Fotoğraf Sanatı Derneği (BOFSAD) Üyesi Ergin Arar oldu. Yarışmanın birincisi Ergin Arar, kazandığı ödülü geçtiğimiz yıl kaybettikleri Koç Holdingi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç’un anısına armağan ettiğini belirterek, “Sayın Mustafa Koç çok sevdiğim birisiydi. Kendisi de Yaban Hayatı Fotoğrafçılığı yapıyordu. O yüzden bu ödülü kazanmam benim için büyük bir gururdur” diye konuştu.

Usta isimlerin jüri üyeliği yaptığı yarışmada Ergin Arar’ın ağzında yusufçuk ile çektiği arı kuşu fotoğrafı birinciliğe değer bulunurken İkinciliği Rusya’dan Alena Grishkina, Üçüncülüğü Gencer Bölük, Dördüncülüğü ise Sefa Kaya isimli fotoğrafçılar kazandı.

Arçelik A.Ş;

Dayanıklı tüketim ve tüketici elektroniği sektörlerinde üretim, pazarlama ve satış sonrası destek hizmetleri ile faaliyet göstermek amacıyla 1955 yılında kuruldu. Arçelik A.Ş’nin yaklaşık 27.000 çalışanı bulunuyor. Türkiye, Romanya, Rusya, Çin ve Güney Afrika'da 15 üretim tesisi, dünyanın dört bir yanındaki satış ve pazarlama organizasyonu ve kendisine ait 10 markasıyla (Arçelik, Beko, Grundig, Blomberg, Elektrabregenz, Arctic, Leisure, Flavel, Defy ve Altus) 135’ten fazla ülkede ürün ve hizmet sunan Arçelik A.Ş sektörün devleri arasında gösteriliyor.



