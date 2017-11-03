Haber: BMA

2017 LYS sınavında Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ni (AİBÜ) tercih ederek bölümlerine en yüksek puanla birinci sırada yerleşen öğrencilere, YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç tarafından gönderilen kutlama mektubu takdim edildi. AİBÜ Senato toplantısında yapılan programda Eğitim Fakültesinden Hamit Gerez, Fen Edebiyat Fakültesinden Büşra Nur Kapucu, Tıp Fakültesinden Hakan Ünal, İletişim Fakültesinden Mehmet Hakan Kılınç, İlahiyat Fakültesinden Merve Gündoğdu, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesinden Şamil Tatar, Diş Hekimliği Fakültesinden Doğa Kurt (KKTC Kontanjanı) ve Diş Hekimliği Fakültesinden Huri Dinçtürk’e kutlama mektupları ve hediyeleri, Fakülte Dekanları ve Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı tarafından verildi.

Rektör Alişarlı, öğrencileri başarılarından dolayı kutladı. YÖK Başkanı Prof. Dr. M. Yekta Saraç mektubunda, “Sizleri yetiştirirken nitelikli bir meslek sahibi olmanızı, mesleğinizin yanı sıra evrensel değerler ve kendi kültürümüzün değerleri ile donanarak yetişmenizi arzuluyoruz. Bu süreçte, 21. yüzyıl size yaşam boyu öğrenmeyi zorunlu kılıyor. Üniversite eğitimi size, mesleki bilginin yanında araştırmayı, ifade özgürlüğünü ve farklı fikirlere saygı ile yaklaşmayı da öğretecektir. Bilim felsefesi, insana saygı, yurt sevgisi ve iman duygusu en önemli hayat göstergeniz olmalıdır” ifadelerini kullandı.