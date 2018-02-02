Yazıyı Meryem Coşkunca’nın sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...







Hiç görünmez olup insanların siz yokken ne yaptıklarını görmeği hayal ettiniz mi? Valla sizi bilmiyorum ama bu küçükken benin en büyük hayallerimden biriydi. Bazen ortadan bir anda yok olup. İnsanların ben yokken ne yaptıklarını görmek ve görünmezken onlara çeşitli şakalar yapmak. Sonra birden ortaya çıkıp, onları şaşırtmak isterdim. Birde zamanı istediğim durdurup insanları hareketsiz halde izlemek isterdim.

Şimdi birçoğunuz gülümseyerek “ Onur sen çocukken de hiç normal değilmişsin “ diyecek. Size benim normal yani standart bir insan olduğumu kim söyledi? Kurduğum hayaller, oynadığım oyunlar hep ayrıntıları görme üstüneydi. Bu hayaller ve oyunlar sayesinde şimdi birçok kişinin görmediği ayrıntıları gördüğüme inanıyorum. Her olayda ayrıntıları görmek çoğu zaman başıma dert olsa da aslında benim en büyük özelliklerimden biridir.

Dedim ya küçükken görünmez olmayı isterdim. Ama gün geçtikçe görünür olmanın daha önemli bir şey olduğunu anladım. Çünkü insanlar görmedikleri şeylerin farkında bile olmuyorlar. Bazen de insan olarak işimize gelmeyen şeyleri ustalıkla görmezlikten geliyoruz. Böyle durumlarda farkında olmadan görmediğimiz insanlara “görünmez adam muamelesi” yapıyoruz.

Sizlere bunları niye anlattığıma gelince, geçtiğimiz günlerde Bursa’da yaşanan bir olayın haberine rast geldim haberi okuyunca yukarıda yazdıklarım aklımdan geçti. Şimdi izin verirseniz haberi kısaca sizlerle paylaşmak istiyorum.

“Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde oturan 47 yaşındaki Necla D. Geçirdiği hastalık nedeniyle 2 yıl önce tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kaldı. Haber göre, haftanın 2 günü tedavi için özel halk otobüsleriyle Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gitmesi gereken Necla D. otobüs şoförlerinin kendisini almadan duraktan ayrılmalarından yakınıyor. Necla D.'nin otobüse alınmadığını gören bir vatandaş ise bu anı cep telefonu kamerasıyla olayı kaydederek yetkililerin dikkatini çekmek için sosyal medyada paydaşmış”

Haberi okudum ve bahsi gecen videoyu da izledim. Maalesef ülkemizde birçok fiziksel engellinin başına bu olaya benzer olaylar geliyor. Herkes bu gibi durumlarda haklı olarak şoföre kızıyor ama bence esas problem otobüs şoförlerinin bu konuda eğitilmeden o otobüsü kullanmaları ve otobüslerdeki engelli rampalarının bakımlarının yapılmamasıdır. Zaten yıllardır diyorum halk otobüslerine engel sahiplerinin kullanması pratikte hiçte iyi bir fikir değil çünkü oradaki şoför ve yolcular belli bir program dâhiline çıkamıyorlar. Bunun içinde o rampayı indirip kaldırmayı vakit kaybı olarak görüp bu olaydaki gibi engellenen arkadaşlarımıza görünmez adam muamelesi yapıyorlar

Peki, o rampaları binlerce lira ödeyip otobüslere takmaktaki amaç hayatı herkes için kolaylaştırmak değil miydi? Amaç buysa niye bu tür olaylar yaşanıyor, niye herkesin hayatı kolaylaşacağı yerde zorlaşıyor?

Bakın aslında bunu ben baştan beri hep diyorum. Engellilerin ulaşım sorununu toplu taşıma araçları ile çözemezsiniz. Bu otobüslere rampa takacağınıza belediyelere bağlı olarak çalışan sadece engellilerin kullana bileceği taksi mantığında çalışan özel araç filoları kurulması lazım. Bu araçları kullanman kişilerinde sıkı bir eğitimden geçirilmeleri gerek. Engellilerin şehir için ulaşım problemi ancak böyle çözülür.

“Simdi Onur bazı belediyelerde var bu dediğin araçlar. Ama yoğunluktan sıra gelmiyor diyeceksiniz.“ Evet, doğrudur belediyelerde tek tük böyle araçlar var. Hatta geçtiğimiz senelerde. Bir tanede Bolu’da vardı bu araçlardan. Aracı kullanmak istiyorsanız 24 saat önceden randevu almanız gerekiyordu. O araca şimdi ne oldu? epeydir ismini duymuyorum. Ancak benim dediğim sistem böyle bir sistem değil tek araç olmayacak en az 10 -15 araç olacak. Taksi gibi engelli arkadaşlarımız araca ihtiyaç duyduğunda bir telefonla ya da bir mesajla çağır bilecek.

O kadar aracı almak için parayı nerden bulacağız? Diyecekler olabilir. Yarı parası yerel yönetimlerden yarı parası sponsorlardan çıkacak bir sistem olabilir. Çünkü bu araçlar bulundukları şehri dolaşacaklar dolayısı ile aracın üstüne reklam alınabilecek.

Farkındayım yazı proje sunumu gibi oldu ama bunları birinin anlatması lazım, birinin bu işler böyle olmuyor demesi lazım. Unutmayalım ki bu tür uygulamalarda esas amaç insanların hayatını olabildiğince kolaylaştırmak olmalı ve bunu da ancak engelli kişileri izleyerek onların ihtiyaçlarını bilerek, görerek, farkında olarak yapabiliriz en önemlisi de anlatmaya çalıştığım haberdeki gibi sorunları bir daha yaşamayız.

Yazan Onur Ustaoğlu – Seslendiren Meryem Coşkunca – Bolu Olay Gündem gazetesi…