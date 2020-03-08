Haber: BMA

İlimiz Seben ilçesinde Seben Kaymakamlığı ve Seben Belediye Başkanlığı tarafından İdlib’te Türk Silahlı Kuvvetlerimize yönelik gerçekleştirilen menfur saldırılarda şehit olan askerlerimiz için yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe Kaymakam Mustafa Atış, Belediye Başkanı Fatih Kavak, İl Genel Meclisi Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gerçekleştirilen yürüyüş sonrası şehitlerimiz için mevlid-i şerif okutuldu.

Düzenlenen program sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Fatih Kavak, “İdlib Şehitlerimiz için Seben Kaymakamlığı, Seben Belediye Başkanlığı ve Seben Ziraat Odası olarak düzenlemiş olduğumuz Yürüyüş ve Şehitlerimiz için okutulan Mevlid-i Şerif programına halkımızın göstermiş olduğu katılımdan dolayı teşekkür ediyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun” dedi.