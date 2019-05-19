Birlik Et’ten açıklama

Haber: BMA

İlimiz yerel medya kuruluşlarında şirketimiz hakkında çıkan ve gerçeği yansıtmayan haberlerle ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirme gereği hasıl olmuştur. Bolu Birlik Et Gıda San. Tic. A.Ş. nezdinde başlatılan ticari linç kampanyası çerçevesinde sistemli bir şekilde sürdürülen karalama çalışması sonrası bu bilgilendirme notunu vatandaşlarımızın tensiplerine sunmak isteriz;

1-) Bolu Birlik Et Gıda San. Tic. A.Ş. tarafından bahse konu alanda üç farklı kiralama işlemi yapılmış ve bu kiralamalar karşılığında aylık bazda13.094 Türk Lirası kira bedeli ödenmektedir. Yani basın yayın kuruluşlarında yer alan haberlerde bahsedilen aylık 3500 Türk Lirası kira ödendiği bilgisi ve oluşturulmaya çalışılan çok düşük bedelli kiralama yapıldığı algısı gerçek dışıdır.

2-) İSO 9001 ve 2000 kalite belgesi sahibi olan Bolu Birlik Et Gıda San. Tic. A.Ş. firması olarak ilgili alanda elektrik ve su faturası ödenmediği bilgisi de kasıtlı olarak yayınlanmış fiili durumla yakından uzaktan alakası olmayan yanıltıcı bir bilgidir. Firmamız yıllık olarak ortalama 400.000Türk Lirası'nın üzerinde elektrik faturası ödemekte ve firmamıza tahakkuk ettirilen su faturaları ise düzenli olarak ilgili kurum veznesine yatırılmaktadır.

3-) Bolu Birlik Et Gıda San. Tic. A.Ş., ilimize sağladığı katma değerle sektör firmalarımız arasında önemli bir yere sahiptir. Firmamızın işletmecisi olduğu Şelale Park'ın park ve bahçe aydınlatması ile şelalenin su basma motorlarının elektrik giderleri sözleşmemiz kapsamında bulunmamaktadır. Şelalenin üzerinde bulunan kafe ve ayrı bir mekanda bulunan restoranın elektrik ve su giderleri ise şirketimize ait olup, düzenli olarak ödenmektedir.

4-)Bolu Birlik Et Gıda San. Tic. A.Ş. tarafından yapılan toplam yatırım miktarı ise 5.000.000 Türk Lirası'nın üzerindedir. Yani firmamız hem 13.000 Türk Lirası'nın üzerinde bir aylık kira ödemekte hem de mütemadiyen ilgili alana iyileştirme mantığı ile yatırım yapmaktadır. Yapılan yatırım sözleşme gereği kiralama süresi sonunda kamuya kalacak, firmamız yatırımlarla ilgili bir hak talep etmeyecektir.

5-)Bolu Birlik Et Gıda San. Tic. A.Ş.'nin kamuoyuna yükümlülüklerini yerine getirmeyen, elektrik faturasını dahi ödemeyen aciz bir firma olarak sunulması ahlaka ve vicdana aykırıdır. Kaldı ki firmamızın SGK, vergi, kira, su ve elektrik dahil kamuya hiçbir borcu bulunmamaktadır.

Sonuç olarak firmamız yasalara veya teamüllere aykırı olarak yapılan yada tasarlanan hiçbir uygulamanın tarafında bulunmamaktadır. Firmamızın ticari itibarını linç etmek için başlatılan bu mesnetsiz kampanya ile ilgili olarak yasal haklarımızı saklı tutmak kaydıyla Bolu kamuoyunu saygıyla bilgilendiririz.

Bolu Birlik Et Gıda San. Tic. A.Ş.

Birlik Et’ten açıklama

Birlik Et’ten kamuoyuna açıklama

Son günlerde haklarında, yerel basında, internet sitelerinde ve sosyal paylaşım sitelerinde çıkan haberlere yönelik Bolu Birlik Et Gıda San. Tic. A.Ş.’den açıklama geldi. Yapılan açıklamada haklarında çıkan iddialara yönelik Bolu Birlik Et Gıda San. Tic. A.Ş. şu açıklamada bulundu. İşte o açıklama;

Haber: BMA

İlimiz yerel medya kuruluşlarında şirketimiz hakkında çıkan ve gerçeği yansıtmayan haberlerle ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirme gereği hasıl olmuştur. Bolu Birlik Et Gıda San. Tic. A.Ş. nezdinde başlatılan ticari linç kampanyası çerçevesinde sistemli bir şekilde sürdürülen karalama çalışması sonrası bu bilgilendirme notunu vatandaşlarımızın tensiplerine sunmak isteriz;

1-) Bolu Birlik Et Gıda San. Tic. A.Ş. tarafından bahse konu alanda üç farklı kiralama işlemi yapılmış ve bu kiralamalar karşılığında aylık bazda13.094 Türk Lirası kira bedeli ödenmektedir. Yani basın yayın kuruluşlarında yer alan haberlerde bahsedilen aylık 3500 Türk Lirası kira ödendiği bilgisi ve oluşturulmaya çalışılan çok düşük bedelli kiralama yapıldığı algısı gerçek dışıdır.

2-) İSO 9001 ve 2000 kalite belgesi sahibi olan Bolu Birlik Et Gıda San. Tic. A.Ş. firması olarak ilgili alanda elektrik ve su faturası ödenmediği bilgisi de kasıtlı olarak yayınlanmış fiili durumla yakından uzaktan alakası olmayan yanıltıcı bir bilgidir. Firmamız yıllık olarak ortalama 400.000Türk Lirası'nın üzerinde elektrik faturası ödemekte ve firmamıza tahakkuk ettirilen su faturaları ise düzenli olarak ilgili kurum veznesine yatırılmaktadır.

3-) Bolu Birlik Et Gıda San. Tic. A.Ş., ilimize sağladığı katma değerle sektör firmalarımız arasında önemli bir yere sahiptir. Firmamızın işletmecisi olduğu Şelale Park'ın park ve bahçe aydınlatması ile şelalenin su basma motorlarının elektrik giderleri sözleşmemiz kapsamında bulunmamaktadır. Şelalenin üzerinde bulunan kafe ve ayrı bir mekanda bulunan restoranın elektrik ve su giderleri ise şirketimize ait olup, düzenli olarak ödenmektedir.

4-)Bolu Birlik Et Gıda San. Tic. A.Ş. tarafından yapılan toplam yatırım miktarı ise 5.000.000 Türk Lirası'nın üzerindedir. Yani firmamız hem 13.000 Türk Lirası'nın üzerinde bir aylık kira ödemekte hem de mütemadiyen ilgili alana iyileştirme mantığı ile yatırım yapmaktadır. Yapılan yatırım sözleşme gereği kiralama süresi sonunda kamuya kalacak, firmamız yatırımlarla ilgili bir hak talep etmeyecektir.

5-)Bolu Birlik Et Gıda San. Tic. A.Ş.'nin kamuoyuna yükümlülüklerini yerine getirmeyen, elektrik faturasını dahi ödemeyen aciz bir firma olarak sunulması ahlaka ve vicdana aykırıdır. Kaldı ki firmamızın SGK, vergi, kira, su ve elektrik dahil kamuya hiçbir borcu bulunmamaktadır.

Sonuç olarak firmamız yasalara veya teamüllere aykırı olarak yapılan yada tasarlanan hiçbir uygulamanın tarafında bulunmamaktadır. Firmamızın ticari itibarını linç etmek için başlatılan bu mesnetsiz kampanya ile ilgili olarak yasal haklarımızı saklı tutmak kaydıyla Bolu kamuoyunu saygıyla bilgilendiririz.

Bolu Birlik Et Gıda San. Tic. A.Ş.