Haber: Aysun Beykoz

Bolu Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy başkanlığında Bolu Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğinin olağan genel meclis toplantısı yapıldı. Toplantı da birliğin 5 milyon 225 bin 806 lira 27kuruş gelirinin olduğu bu gelirle 2017 yılında Köydes kapsamında toplam 18 köyde 23.4 km 1.kat asfalt çalışması, 20 köyde 9 depo 5 içme suyu, 4 kaptaj 13 köyde atıksu(kanalizasyon) , Birlik imkanları ile 20 köyde 7 depo, 10 içme suyu 6 istinat duvarı, 7 kanalizasyon, 4 menfez, 2 köprü çalışması yapıldığı açıklandı. Ekim ayı itibariyle 5 milyon 113 bin 979 lira 18 kuruş harcama yapılmış olup, Birlik çalışmaları devam ettiği belirtildi. Toplantıda ayrıca 2018 yılında yapılacak çalışmalar içinde 5.500.000,00-TL.’lik bütçe öngörülmüş ve genel meclisçe kabul edilmiştir.

