Birlik ve beraberlik için 1 Mayıs

1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı yurt genelinde olduğu gibi Bolu’da rengarenk görüntüler eşliğinde kutlandı.

Birlik ve beraberlik için 1 Mayıs

Haber: C. Kutay AYKAN

Saat 14.00’de İzzet Baysal Anıtı önünde toplanan grup kortej eşliğinde, düdükler çalınarak ve sloganlar atılarak Kent Meydanına gelindi. Eğitim Sen Bolu Şube Başkanı Zehra Kulalı Gezici’nin konuşmasının ardından 1 Mayıs kutlamalarına katılan grup çalınan müzik eşliğinde halay çektiler.

Bu yıl yapılan güzel organizasyonla 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı kutlamaları rengarenk geçerken, özellikle üniversite öğrencilerinin davul eşliğinde oynamaları gözden kaçmazken, bazı kız öğrenciler ise ellerindeki pankartlarla ilgi odağı oldu.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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