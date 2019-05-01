Birlik ve beraberlik için 1 Mayıs

Haber: C. Kutay AYKAN

Saat 14.00’de İzzet Baysal Anıtı önünde toplanan grup kortej eşliğinde, düdükler çalınarak ve sloganlar atılarak Kent Meydanına gelindi. Eğitim Sen Bolu Şube Başkanı Zehra Kulalı Gezici’nin konuşmasının ardından 1 Mayıs kutlamalarına katılan grup çalınan müzik eşliğinde halay çektiler.

Bu yıl yapılan güzel organizasyonla 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı kutlamaları rengarenk geçerken, özellikle üniversite öğrencilerinin davul eşliğinde oynamaları gözden kaçmazken, bazı kız öğrenciler ise ellerindeki pankartlarla ilgi odağı oldu.