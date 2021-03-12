“Birlik ve beraberlik ruhumuzu muhafaza etmeliyiz”

Haber: Ceylan Beykoz

Göynük Kaymakamı Muhammed Serdar yayınladığı mesajda “İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'un (1873 - 1936) şiirlerini topladığı Safahat adlı eserine dahil etmediği 'Türk Milleti'nin eseri olduğunu' söylediği İstiklâl Marşı 12 Mart 1921 günü büyük çoğunlukla Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilmiştir. Uğruna her türlü fedakârlığı gösterdiğimiz bu vatan topraklarında başımızı dik tutan, bağımsızlık ruhumuzun özünü taşıyan vatan sevgimizin ve özgürlük tutkumuzun en manidar ifadesi olan İstiklal Marşımız tam 100 yıldır ülkemizin her köşesinde yediden yetmişe tüm milletimiz tarafından gururla, coşkuyla söylenmektedir”dedi.

“BİRLİĞİMİZİ VE BERABERLİĞİMİZİ KORUMALIYIZ”

Erdoğan ayrıca “Milletimizin fertleri olarak, bize armağan edilen bu eşsiz mısralardaki; kardeşlik, birlik ve beraberlik ruhunu, bu duygu birliğini ilelebet muhafaza etmeliyiz'.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetleri aşma hedefi etrafında birleşerek, Merhum Mehmet Akif Ersoy'unda dediği gibi 'Allah bir daha bu millete bir İstiklal Marşı yazdırmasın' diyerek İstiklal Marşımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabulünün 100. yıldönümünü kutluyorum ifadelerine yer verdi.

Milli şairimiz ve Milli Mücadelenin Büyük Önderi Mustafa Kemal Atatürk ile bütün şehitleri saygıyla ve şükranla anıyorum dedi.