Haber. Aysun Beykoz
Bolu Belediyesi şehre kazandıracağı yeni konserve fabrikasının ismini belirlemek için anket çalışması başlattı.
“Birlikte başarıyor, birlikte karar veriyoruz” sloganıyla başlatılan ankette yüze yakın kişiyi istihdam edecek fabrikanın ismi, Bolululardan gelecek isim önerisi sonucu belirlenecek. Ankete katılmak isteyenler belediyenin 0506 838 14 14 numaralı WhattsApp hattından Ad-Soyad bilgilerini yazarak isim önerilerini Bolu Belediyesi’ne iletebilecekler. İsim önerisi seçilenler arasından yapılacak çekilişle de 1 kişiye sürpriz hediye verilecek.Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2021, 15:41