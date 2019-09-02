Birlikte köy köy geziyorlar

Haber: C. Kutay AYKAN

AK Parti ve CHP’den İl Genel Meclisine seçilen üyeler, parti rozetlerini bir kenara koyarak, ilimizin köylerine yardım ve hizmet getirmek için kolları sıvadılar. Yardım ve hizmetlerin yanı sıra iki partinin üyeleri köylülerin geleneksel hale getirdikleri mevlit törenlerinde katılarak, köy halkıyla birlikte oluyor.

AK Parti Bolu Merkez İlçe Başkanı Kazım Konak, AK Parti İl Genel Meclis üyesi Mazhar Bozoğlu, CHP’li İl Genel Meclis üyeleri Erhan Beykoz ile Erdal Tombak, hafta sonu Yenisefa Köyünde düzenlenen köy mevlidine katılarak, hem köy halkının dertlerini ve sorunlarını dinlediler hem de gün boyu köy halkıyla sohbet etme imkanı buldular.