BİRLİKTE MÜCADELE ETMELİYİZ !

Yazıyı Meryem Coşkunca’nın sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

Kimimizin başı ağrır, kimimizin karnı, kimimiz kaza ile elini keser, kimiz tatlı tatlı kaşınır. Şimdi ilk satırı okuyunca “Onur ne yazıyor dediniz değil mi ?” bu saydıklarımın her biri bir rahatsızlık ve doktora gitmek için bir sebeptir ancak şöylede bir şey vardır. Bizim Türk televizyonlarında yayınlanan doktor dizilerinde ve sağlık programlarında insan doktor olunca her hastalıktan anlar diye gösterilse de aslında doktor dediğimiz insanlar sadece uzman oldukları bölgelerdeki rahatsızlıkları anlar ve tedavi edebilirler

Örneğin, bir göz doktoruna gidip benim ayağım ağrıyor romatizma oldum galiba derseniz. Göz doktorunun yapabileceği tek şey size romantik romantik bakmaktır. Buda sizin ağrılarınızı geçirmez. Biliyorum böyle anlatınca yüzlerde hafif bir tebessüm oldu ancak doğruyu söyleyin. Bir doktor görünce benim şuram ağrıyor bakıver diyen insanlar yok mudur?

Aslında anlatmaya çalıştığım şey hayatın her alanında geçerlidir. Bilgisizlikten mi? eğitimsizlikten mi? bilmiyorum ama çoğu zaman her hangi bir problem yaşadığında insanlar nereye gideceklerini nereye başvuracaklarını bilmezler. Bakın size geçtiğimiz aylarda mail ile bana ulaşan engellenen bir arkadaşımızın yaptıklarını anlatayım.

Arkadaşımızın telefonu arızalanmış bir iki defa ilgili telefon şirketini aramışlar. Arızaya bakan olmamış. Sonra tutmuş ilgili şirketin bölge müdürlüğüne gitmiş. Yine olmamış, Valiliğe gitmişler. Orada da olmamış, milli eğitim müdürüne gitmişler haliyle yine arıza düzelmemiş ve mailde bana gittiğimiz kurumlarda bizimle ilgilenen olmadı diye şikâyet ediyordu. Ben bu arkadaşımıza dönüş yaparak. İlgili telefon şirketini ara ve engelli olduğunu evden çalıştığını internetinin ve telefonunun çalışmadığı için işini yapamadığını söyle dedim. Yine olmazsa haber ver ben arayacağım dedim.

2 gün sonra bir mail geldi. ”Abi dediğinizi yaptım şirketten ekipler geldiler arıza giderildi. “ yazıyordu. Tekrar mail atarak ona “ bak böyle şeylerde doğru yere başvurmak ve derdini doğru anlatmak önemli. Telefon bozulduğunda senin muhatabın ne milli eğitim müdürü nede valilik nede o şirketin bölge müdürlüğü senin muhatabın arızaya bakan ekipler. Bu ekiplere de ben evden çalışıyorum ve engelliyim dediğin zaman her şeyin önüne geçersin. Çünkü eğer arıza giderilmezse yasal olarak tazminat isteğinde bulunma hakkın var. Hiçbir şirket böyle bir tazminatla karşı karşıya kalmak istemez. O yüzden en kısa sürede problemi çözerler.” Dedim

Bu yaşadığım olayda bir kez daha engellenen insanların ve yakınlarının yasaların kendilerine tanınan özel hakları bilmediğini anladım. Galiba insanların en büyük eksikliklerinden biride bu gibi şeyleri bilmemeleri ve bir terslik olunca doğru yere doğru şekilde anlatmamaları, Şimdi bana o telefonu yaptırmak için illa özel haklara mı sahip olmak gerek? Diyenler olabilir.

Ayrıca tabi ki arızanın giderilmesi için illa bir engellenen olmanıza ve özel haklara sahip olmanıza gerek yok doğru yere doğru şekilde derdinizi anlatmanız yeterli. Ancak biz bunu bile yapamıyoruz. Hep gözümüz yükseklerde Allah aşkına söyleyin valilik ne alaka telefonun arızasını vali bey mi tamir edecek? Gülmeyin bu bizim ne kadar bilinçli ve ne kadar eğitimli olduğumuzu gösteriyor.

İşte tamda burada benim bir önerim var. Engelli dernekleri ve vakıfları bolu belediyesi ile iş birliği yapıp insanları engelli hakları konusunda bilgilendiremez mi? bakın belediye başkanımız Tanju Özcan’da aslında avukat yani hukuk eğitimi almış bir kişi bu konuların ne kadar önemli olduğunu bilir ve Bolu’da Belediyemiz bünyesinde birçok yetenekli avukat olduğunu biliyorum.

Onlar belirli aralıklarla engelliler ve ailelerine bu tip konularda ne yapacaklarını yasal haklarını anlatabilirler. Tamam, içinde bulunduğumuz salgın günlerinde tabi ki toplantı olmaz. Ancak hem yazılı hem sesli sorularımıza yanıt alabileceğimiz bir bilgi hattı kurulabilir. Böylece insanlar güç durumda kaldıklarında nereye gideceklerini haklarının ne olduğunu bilirler.

Ben inanıyorum eğer biz bazı konularda bilgili ve bilinçli olursak yasaların bize sağladığı hakları bilirsek ve hep birlikte bilgisizlikle mücadele edersek birçok engel kendiliğinden ortadan kalkar…

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Meryem Coşkunca – Bolu Olay Gündem Gazetesi….