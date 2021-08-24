“Birlikte olmak güzeldir”

Haber: Yasin Bilgi

Türkiye'deki Bolu fabrikası da dahil olmak üzere, dünya çapında toplam 30 tesisinde ürettiği ürünleriyle, her gün 100'ü aşkın ülkede milyonlarca sofraya ulaşan gıda lideri Barilla, insan ve çevre dostu iş modeliyle küresel büyümesini sürdürürken, çevreye olan etkisini de azaltmaya devam ediyor. Reklam filmleri, uzun yıllardır Barilla’yla özdeşleşen sinematik anlatımıyla dikkat çekiyor. Herkesin bildiği üzere kendi adını tüm dünyaya duyurmuş olan Barilla, yeni yayımladığı reklam videosu ile kendini bir kez daha kanıtlamış oldu.