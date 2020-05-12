​​​​​​​Bisiklet hırsızı kameralara yakalandı

Bolu’da çeşitli mahallerdeki apartmanların içinde, önünde ve garajlarda bulunan bisikletleri çalarak, internet sitesi üzerinden Düzce’deki vatandaşlara satan bisiklet hırsızı, alıcı kılığına giren polisler tarafından yakalandı. Hırsızlık olayları an be an kameralara yansıdı.

Haber: C. Kutay Aykan

Bir yıl içerisinde ilimizde 16 evin önünden 16 adet bisikleti çaldıktan sonra, internet sitesi üzerinden satışa koyan ve çalıntı bisikletleri Düzce’deki vatandaşlara satan 36 yaşındaki Z.K. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri tarafından yakalandı.

Bisikletlerin çalındığı bölgelerdeki ev ve işyerlerinin kamera kayıtlarını inceleyen Hırsızlık Bürosu ekipleri, hırsızı tespit ettikten sonra alıcı kılığına girip, Z.K. ile birebir görüşme imkanı buldu. Kamaralarda yapılan tespitte bisiklet hırsızı suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şube’de alınan ifade sonrası Z.K. savcılığa sevk edildi. Hırsızlık olayı ise an be an kameralara yansıdı.

Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2020, 13:02
Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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