​​​​​​​Bisiklet hırsızı kameralara yakalandı

Bolu’da çeşitli mahallerdeki apartmanların içinde, önünde ve garajlarda bulunan bisikletleri çalarak, internet sitesi üzerinden Düzce’deki vatandaşlara satan bisiklet hırsızı, alıcı kılığına giren polisler tarafından yakalandı. Hırsızlık olayları an be an kameralara yansıdı.