Bisiklet hırsızı yakalandı

Haber: Ceylan Beykoz

24 Mart’ta PTT Caddesi üzerinde bulunan bir apartmana giren hırsız, merdiven korkuluklarına zincirle bağlanmış olan bisikleti çalarak kayıplara karıştı. 2 dakika içinde bisikleti çalan hırsız çevredeki güvenlik kameralarına yakalandı. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri hırsızlık olayı sonrası çalışma başlattı. Bir hırsızlık ihbarı daha alan ekipler, bisikletlerin çalındığı binaların olduğu bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. İncelemeler sonucunda bisikletleri çalan kişinin S.A. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan S.A. hakkında adli işlem başlatıldı. Bulunan bisikletler ise sahibine teslim edildi. Karakol bahçesinde sahiplerine teslim edilen bisikletlerine kavuşan 2 çocuk büyük mutluluk yaşadı.

Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2021, 12:29