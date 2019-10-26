Bisiklet ikiye bölündü

Çıkınlar Mahallesi Çıkınlar Mezarlığı kavşağında Balcı Cami önünde otomobil bisikletli çocuğa çarptı. 10 yaşındaki çocuk kazada yaralanırken vatandaşlar kaza sonrası otomobil sürücüsüne tepki gösterdi.

Bisiklet ikiye bölündü

Haber:Erdal Tanrıverdi 

Çağrı Ölmez idaresindeki, 07 N 6191 plakalı otomobil Çıkınlar Mahallesi Tevfik Bey Caddesi istikametinden seyir halinde iken Can sokaktan karşı istikamete seyir eden 10 yaşında ki Emre Güden idaresinde ki bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile bisiklet 2’ye bölünürken küçük çocuk yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazayı gören çok sayıda vatandaş toplandı. Bazı vatandaşlar sürücüye tepki gösterirken sürücünün şoka girdiği görüldü. 

Kaza sonrası ilk müdahalesi yapılan Küçük Emre’nin sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2019, 15:06
Esra Perçin

Esra Perçin

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