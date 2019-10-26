Bisiklet ikiye bölündü

Haber:Erdal Tanrıverdi

Çağrı Ölmez idaresindeki, 07 N 6191 plakalı otomobil Çıkınlar Mahallesi Tevfik Bey Caddesi istikametinden seyir halinde iken Can sokaktan karşı istikamete seyir eden 10 yaşında ki Emre Güden idaresinde ki bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile bisiklet 2’ye bölünürken küçük çocuk yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazayı gören çok sayıda vatandaş toplandı. Bazı vatandaşlar sürücüye tepki gösterirken sürücünün şoka girdiği görüldü.

Kaza sonrası ilk müdahalesi yapılan Küçük Emre’nin sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2019, 15:06