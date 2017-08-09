Haber: Ceylan Beykoz

Festival etkinlikleri kapsamında, 12 Ağustos Cumartesi günü bir bisiklet turu düzenlenecek. Bisiklet tutkunları, “Köroğlu Bisiklet Turu” için saat 09.00’de Atatürk Orman Parkı’ndaki Bolu Belediyesi Bisiklet Koordinasyon Merkezi önünde buluşacak. Ardından Türk dünyasının ortak kahramanı; yiğitlik ve adaletin sembolü Köroğlu’nun adını taşıyan etkinlikte, Gölcük ve Abant Tabiat Parkı’nda Köroğlu için birlikte pedal çevirecekler. Köroğlu Bisiklet Turu, İzzet Baysal Caddesi’nde akşam 20.00’de gerçekleşecek cadde turu ile son bulacak.

2 BİN 400 RAKIMLI KÖROĞLU ZİRVESİNE YÜRÜYÜŞ

13 Ağustos Pazar günü ise Kıbrısçık ilçesindeki 2 bin 400 rakımlı Köroğlu Zirvesi’nde 7’den 77’ye Doğa Yürüyüşü yapılacak. Yürüyüşe katılan kadın-erkek, yaşlı-genç tüm doğa tutkunları, Bolu’nun en yüksek tepesi olan Köroğlu Zirvesine tırmanarak, doğal güzellikleri keşfedecek, hem de zirvede Türk bayrağı açacaklar.

TÜM HALKIMIZI ETKİNLİKLERİMİZE DAVET EDİYORUZ

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, etkinliklere ilişkin yaptığı açıklamada, "18-20 Ağustos tarihleri arasında bu yıl 5’ncisini gerçekleştireceğimiz Marka Şehir Bolu ve 5. Uluslararası Köroğlu Festivali için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Her yıl renkli görüntülere sahne olan festivalimiz bu yıl da dolu dolu geçecek. Festival etkinlikleri kapsamında 12 Ağustos Cumartesi günü bisiklet turu düzenliyoruz. Yine 13 Ağustos Pazar günü de Bolu’muzun en yüksek tepesi olan Köroğlu Zirvesi’nde doğa yürüyüşü yapacağız. Saygıdeğer halkımızı hafta sonu yapacağımız etkinliklerimize davet ediyoruz." dedi.