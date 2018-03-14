Haber: Gönül Olutürk

Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Bisiklet Takımı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü kapsamında "Köroğlu'nun Torunları Çanakkale'de" projesini hazırladı. Projenin, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kabul edilmesiyle 12 bisikletçi, Karaçayır Mahallesi'ndeki İzzet Baysal Kamp Eğitim Merkezi'nde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Çanakkale'ye doğru yola çıktı. Bisikletçiler, Düzce, Sakarya, Yalova ve Bursa güzergahında 680 kilometre yol katederek, 18 Mart'ta Çanakkale'de olacak.

"18 Mart'ta Çanakkale'de şehitlerimizin yanında olacağız"

Bisiklet antrenörü Fatih Özkan, yaptığı açıklamada, "18 Mart'ta Çanakkale'de şehitlerimizin yanında olacağız. Ülkemizde sporcularımızı ve gençlerimizi bu ruhla aşılamak bizlere gurur veriyor. Türk milleti de bizim arkamızda olduğu sürece biz bu tür organizasyonları yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Bisiklet sporcusu Zafer Pala ise şehitleri anmanın kendileri için önemli bir görev olduğunu dile getirerek, "Hava şartları ne olursa olsun, gidilecek olan kilometre ne olursa olsun gideceğiz. Şehitlerimizi yad etmek için biz de elimizden geldiği kadar çaba sarf edip Çanakkale'ye ulaşacağız" ifadelerini kullandı.