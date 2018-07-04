Haber: Ayhan DEMİRCİ

Kaza saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Lütfi Danışman idaresinde 06 AZ 6425 plakalı araç, bisikletiyle birlikte aniden yola fırlayan B.G. isimli çocuğa çarptı. Aldığı darbe sonucu bisikletiyle birlikte yol kenarına fırlayan küçük çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası olay yerine sağlık ekibi ile trafik ekibi sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan B.G.’ye ambulans içerisinde ilk müdahale yapıldıktan sonra, tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. Araç sürücüsü Lütfi Danışman, küçük çocuğun bisikletiyle birlikte birden bire aracının önüne fırladığını, frene basmasına rağmen, çarpmayı önleyemediğini söyledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



