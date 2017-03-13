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13 Mart 2017 Pazartesi
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    • Bisikletseverler Seben’de buluştu

    Seben Belediyesi “Halk Günü Etkinlikleri” kapsamında TABİAD’ı Seben’de ağırlayarak bisiklet turu düzenledi.

    13 Mart 2017 Pazartesi 09:14
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    Bisikletseverler Seben’de buluştu
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    Haber: BMA

    Seben Belediyesi ve Seben Kaymakamlığı tarafından düzenlenen “Halk Günü Etkinlikleri” kapsamında Tabiatın Kalbi Bolu Bisiklet Amatörleri Derneği Seben ilçesinde bisiklet turu düzenledi. Düzenlenen tura Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ’ın yanı sıra belediye personeli ve AİBÜ Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu öğrencileri de yoğun katılım gösterdi. Yaklaşık 60 kişilik grup ile Seben Merkez-Kayalardeğirmeni mevkii ve Seben Merkez-Solaklar Kayaevleri mevkiini kapsayan 30 kilometrelik bisiklet turu gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşan Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ, "Dernek Başkanı Sabahattin Aslan’a, gençlerimizin yoğun ilgi gösterdiği böylesine güzel bir etkinlik için gönülden teşekkürlerimi sunarım. Sporun her dalı ilçemize yakışıyor, bisikletseverlerin birarada olduğu güzel bir hafta sonu oldu" diye konuştu. TABİAD Başkanı Sabahattin Aslan ise, "Bu etkinliği gerçekleştirmemizde bize destek olan Bolu Belediyesine, Bağışçılar Vakfına, Seben Kaymakamlığı’na,Seben Belediyesi’ne teşekkür ederim. Tabiatın Kalbi Bolu Bisiklet Amatörleri Derneği olarak Bolu’nun doğa harikası Seben ilçesinde bisiklet sevdalıları ile birlikte olmak, günlük hayatta kolaylıkla yapabileceğimiz bir spor dalı olan bisiklete binmeye ve bunun keyfini yasamaya dikkat çekmek, çekebilmek çok güzeldi" ifadelerini kullandı.

     

     

    Anahtar Kelimeler: Seben, Belediyesi, “Halk, Günü, Etkinlikleri”

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