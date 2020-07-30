Bisikletten düşen gencin bacağına gidon saplandı

Haber: Volkan Yılmaz

Alınan bilgiye göre, arkadaşlarıyla bisiklete binen Onur Bahattin A. (16) Borazanlar Mahallesi Aşıklar Caddesi üzerinde dengesini kaybederek düştü. Gencin düştüğünü fark eden arkadaşları 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, gencin bacağına bisikletin gidonunun saplandığını görünce itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri, bisikletin arka kısmıyla ön lastiğini gidondan keserek ayırdı. Yaralı genç, gidonla birlikte ambulansa taşındı. Onur Bahattin A. buradaki ilk müdahalenin ardından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Gencin bacağındaki gidonun çıkarılması için ameliyata alınacağı öğrenildi.