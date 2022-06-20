Bitki koruma ürünleri satan bayiler bilgilendirildi!

Haber: S. Özge Yücel

İl Müdürlüğü Toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Hasan Taş, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Mehmet Menek, konu uzmanları ve İl genelinde faaliyet gösteren Bitki Koruma Ürünleri Bayileri katıldı.

Toplantıda konuşan İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Hasan Taş;

“Bitki Koruma Ürünlerinin zirai mücadele teknik talimatlarına ve teknik tavsiyelerine uygun kullanılması durumunda insan, çevre, bitki ve doğal dengenin korunabileceğini ve sürdürülebilirliğin sağlanabileceğini” dile getirdi.

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile bu kanuna bağlı olarak 13.02.2019 tarih ve 30685 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik” ile 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren uygulamaya konulan Bitki Koruma Ürünleri Takip Sisteminin uygulanması ile ilgili konulara dikkat çekildi.

Konu uzmanları tarafından yapılan sunum sonrası, yaşanan sorunlar karşılıklı soru cevap şeklinde tartışılarak toplantı sona erdi.