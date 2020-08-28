Bitkin düşen kargayı eliyle besledi

Haber: Erdal Tanrıverdi

İlimizde etkili olan sıcak havalar sadece insanları değil hayvanları da olumsuz etkiliyor. Sıcaktan bunalan hayvanlar gölgelik alanlarda barınmaya çalışıyor. Borazanlar Mahallesi Akşemsettin Sokak’ta da sıcaktan bunalan bir karga kendini Yaman Çiçekçilik’in gölgeliğine attı.

Sıcaktan bitkin düşmüş kargayı gören işletme sahibi Bahadır Yaman, kargayı elleriyle besledi. Kargayı su ve ekmekle besleyen Yaman, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Kargayla arkadaş gibi olduklarını belirten Yaman, hayvan sevgisi ile herkesin takdirini kazandı. Yaman ayrıca, vatandaşlara sıcak havalarda sokak hayvanları için kuşlar için kapılarının önüne bir kap su bırakmaları tavsiyesinde bulundu.