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31 Ocak 2017 Salı
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    • BİTLİS’Lİ ÖĞRENCİLER NARVEN’İ ZİYARET ETTİ

    Bolu Belediyesi tarafından “Kardeşliği Pekiştirmek” adına düzenlenen organizasyon kapsamında, Bolu’ya gelen 40 kişilik Bitlis’li öğrenci grubu Narven Termal Kasaba’yı ziyaret etti.

    31 Ocak 2017 Salı 13:06
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    BİTLİS’Lİ ÖĞRENCİLER NARVEN’İ ZİYARET ETTİ

     

    Basın Bülteni

    Narven’de öğle yemeği yiyen Bitlis’li öğrenciler, tesisin oyun alanlarında keyifli vakit geçirdiler.

    Bitlis’ten gelen 8. 9. ve 10. Sınıf öğrencilerinden oluşan 40 kişilik gruba Bolu’lu öğrenciler de eşlik ederek, iki gün boyunca şehrin tarihi ve doğal yerlerini ziyaret ettiler.

    Gezi kapsamında, Narven’e gelen öğrenciler, yemekte Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu ve Narven A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Recep Aydoğanlı ile bir araya geldi.

    Yemekten sonra öğrencilere hitap eden Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu,  “Bizler kardeşiz, kardeş olmaya devam edeceğiz. Bu ülkeyi güçlendireceğiz. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizler ne kadar iyi yetişirseniz bu ülke için o kadar önemli” dedi.

    Bitlis’li öğrencilerle birlikte gelen öğretmenler ise şunları söyledi: “Çarşamba günü Bitlis’ten yola çıktık, 19 saatte Bolu’ya geldik. Bizleri çok güzel ağırladılar. Biz Bolu’lu öğrencilerin sıcaklığını görünce kendi öğrencilerimizi Bitlis’e geri nasıl götüreceğimizi düşünüyoruz. Çünkü hepsi dönüş yolunda hüzünlenecekler. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz”.

    Bitlis’li bir öğrenci ise ziyaret sonrası duygularını şu şekilde anlattı: “Bolu’da bizi karşılayan abilerimize, ablalarımıza, öğrenci arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Hepsi bizi kardeşleri olarak gördüler. Hepinizi Bitlis’e bekliyorum, herkese kapımız açık.”

    Öğrencilerin duygusal konuşmalarından sonra Davarcıoğlu, Bolu Belediyesi’nin öğrencilere hediyesi olan satranç takımını hediye etti. Bitlis’li öğrenciler de Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’a “Bitlis’te Beş Minare” konulu bir tablo ile birlikte kendilerini ağırlayan belediye yetkililerine el dokuması kilim hediye ettiler.

    Daha sonra Narven’in oyun alanına geçen öğrenciler, Belediye Başkan Yardımcısı Davarcıoğlu ve Narven Termal Kasaba Genel Müdür Yardımcısı Aydoğanlı ile birlikte basketbol ve langırt oynayarak, doyasıya eğlendiler.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Belediyesi, “Kardeşliği, Pekiştirmek”, Adına

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