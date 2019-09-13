Bitme aşamasına gelindi

Haber: C. Kutay AYKAN

İzzet Baysal Şükran Günleri kapsamında 11 Mayıs 2018 Cuma Mengen’de düzenlenen törenle temeli atılan ve İzzet Baysal Vakfı tarafından yaptırılan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mengen İzzet Baysal Aşçılık ve Gastronomi Merkezi bitme aşamasına geldi.

Merkezin bitmesiyle birlikte Türkiye’de ilklerin arasında yer alması beklenen Mengen İzzet Baysal Aşçılık ve Gastronomi Merkezinin önümüzdeki eğitim öğretim döneminde hizmete girmesi bekleniyor. Merkezin 28 dönümlük arazisi Konak Köyü halkı tarafından bağışlanmıştı ve temel atma töreninde İzzet Baysal Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Baysal şunları söylemişti; “Bu merkez, amcam İzzet Baysal’ın eserlerinin bir parçası olacak. Mengen gastronominin Türkiye’deki merkezi olacak. Bu gerçekten güzel bir vefa örneğidir Mengen için. Vakfın 3 yıllık yatırım planları belli olmasına rağmen, üyelerimizle birlikte bu eğitim merkezi fikrinin hayata geçmesinden mutluluk duyuyoruz”