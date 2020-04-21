Bitmeyen çile!..

Haber: Erdal Tanrıverdi

Mudurnu-Nallıhan kara yolunun Aynalıkaya mevkiinde 6 Şubat'ta meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan yol güzergahında bulunan köylerde yaşayan vatandaşlar, ulaşım sağlamak için çok uzun bir yol kullanmak zorunda kaldıklarını belirterek özel idare ve kara yolları ekiplerinden yardım isteyerek tepkilerini dile getirdiler. Bölgeye gelen kara yolları, özel idare ve orman bölge müdürlüğü ekipleri, heyelan olan alanda incelemede bulundu. Kara yolları ekipleri tarafından belirlenen alternatif güzergahı kullanan köylülerin ilçeye gidip gelmek için yaklaşık 15 kilometre daha fazla yol kat ettiğini tespit ederek, heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan kara yolundan bölgedeki köylere ulaşımın sağlanması için daha önceden orman işlerinde kullanılmak üzere yapılan bir yolun alternatif olarak ulaşıma açılarak vatandaşın kullanmasını sağladı. Ancak alternatif olarak kullanılan yol yağmurlu havanında etkisi ile tehlikeli bir hal aldı.

Yapılan çalışma sonucunda ulaşıma açılacak alternatif yoldan 100. Yıl, Hüsamettindere, Uzunçam, Çamurluk, Taşcılar ve Tımaraktaş köyleri ve Nallıhan’da yaşayan vatandaşların istifade edeceği yol 6 Şubat’tan bu yana yaklaşık 3 aylık bir süre içinde yapılamayınca o yolu kullanan köylüler” Bizler burada çiftçilik ile uğraşıyoruz gübremizi mazotumuzu ekeceğimiz tohumumuzu almak için bu yolu kullanıyorduk. Ancak bu yolda 3- 4 aydır açılmadı. Bize gösterilen diğer dağ yolunu kullanmak zorunda kalıyoruz. Bu yolda yağmurlu günlerde kayganlaşıyor, ayrıca zaten yol dağ yolu olması sebebi ile uçurum ve aynı zamanda çok bozuk aynalı kaya mevki yolunun bir an önce açılmasını istiyoruz” şeklinde konuştular.

Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2020, 13:05