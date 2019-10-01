Bitmeyen Eğlence 14 Burda’da

Haber: BMA

Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen Bolu’nun eğlence, buluşma ve yaşam merkezi Esas 14 Burda AVM Ekim ayı itibari ile her Cumartesi - Pazar minik ziyaretçilerini eğlenceli Kids Club Atölye etkinlikleriyle buluşturarak, keşfetmenin ve deneyimlemenin heyecanını yaşatacak.

Her hafta sonu 13.00 – 19.00 saatleri arasında miniklere eğlenceli anlar yaşatacak Esas 14 Burda AVM, Kids Club Atölye ekinlikleri ile minik ziyaretçilerini ağırlayacak. 5 Ekim’de ahşap kuş yuvası yapımı atölyesi, 6 Ekim’de kuş yemliği yapımı atölyesi, 12 Ekim’de hayvan figürlerinden maske yapımı atölyesi, 13 Ekim’de keçeden hayvan kuklaları yapımı atölyesi, 19 Ekim’de kaplumbağa yapımı atölyesi, 20 Ekim’de hareketli balık kukla yapımı atölyesi, 26 Ekim’de hayvan puzzle yapımı ve boyama atölyesi 27 Ekim’de hayvan başlıkları yapımı atölyesi ile çocuklara eğlence dolu dünyanın kapılarını açacak. Esas 14 Burda AVM’den yapılan açıklamada, minik ziyaretçiler Ekim ayı boyunca her hafta sonu devam edecek ücretsiz Kids Club Atölye etkinliklerine davet edildi.

Program Akışı

5 Ekim Ahşap Kuş Yuvası Yapımı Atölyesi

6 Ekim Kuş Yemliği Yapımı Atölyesi

12 Ekim Hayvan Figürlerinden Maske Yapımı Atölyesi

13 Ekim Keçeden Hayvan Kuklaları Yapımı Atölyesi

19 Ekim Kaplumbağa Yapımı Atölyesi

20 Ekim Hareketli Balık Kukla Yapımı Atölyesi

26 Ekim Hayvan Puzzle Yapımı Ve Boyama Atölyesi

27 Ekim Hayvan Başlıkları Yapımı Atölyesi