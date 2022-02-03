Bitti derken tekrar kar geliyor



Haber: C. Kutay Aykan

Günlerdir yağan kar nedeniyle, siyasiler birbirlerine söylemedik laf bırakmazken, kar yağışı Perşembe gününden itibaren yeniden etkisini göstermeye başlayacak. Yüksek kesimlerde kar yağışını tüm hızıyla etkisini sürdürürken, şehir merkezi ise Perşembe akşamından itibaren yoğun kar yağışı kendisini bir kez daha gösterecek.

Bolu Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre ilimiz Perşembe, Cuma, Pazar, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri etkili olacak. Yeniden etkisini gösterecek olar kar yağışının siyaseti boyutu nasılı olacak şimdiden merak konusu oldu.