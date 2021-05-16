Bittiğinde 30 yıl su ihtiyacı olmayacak





Bolu Belediyesi ve Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ)’nin ortak projesi olan Karadere içme suyu Tesisleri’nin tamamlanması ile beraber, 115 bin kişinin içme suyu ihtiyacı karşılanacak. Vatandaşlara memba kalitesinde ve Avrupa standartlarında içme ile kullanma suyu temin ediliyor. Proje kapsamında yapımı devam eden Karadere içmesuyu Tesislerindeki çalışmalar yüzde 80 tamamlandı. Regülatör ve isale hattının inşasının tamamlanmasıyla birlikte tesiste yılda 7 milyon 880 bin metreküp su, vatandaşların kullanımına sunulacak.

İsale hattı inşasının sürdüğü tesiste su getirme sisteminin yapılması ile birlikte 115 bin kişinin içme suyu ihtiyacı sadece bu kaynaktan karşılanarak milli ekonomiye katkı sağlanması planlanıyor.