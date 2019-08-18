Bıyıklı Çeşmesi yenilendi

Haber: BMA

Gerede Belediyesi tarafından vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda başlanan ve yapımı geçtiğimiz günlerde tamamlanan Esentepe Mesireliğinde bulunan Bıyıklı Çeşmesi doğal ortama ve tarihi mimariye uygun güzel bir görünüme kavuştu. Çalışmaları yerinde takip eden Belediye Başkanı Mustafa Allar; "Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda ihtiyaca cevap vermeyen, su gideri tıkanan ve ekonomik ömrünü tamamlamış çeşmemizi yenileyerek ziyaretçilerimizin hizmetine sunduk. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

Tarihte ne zaman yapıldığı bilinmeyen Bıyıklı Çeşmesinin kaynak suyu olarak büyük bir lezzete sahip olduğu ifade edilirken Tarihi İpek Yolunun yoğun kullanıldığı zamanlardan kaldığı tahmin ediliyor. Ancak yaşanan süreçte tarihi çeşmenin 50-60 sene önce yıkıldığı ve yerine bir çeşme yapıldığı zannediliyor. Öte yandan su içmek için Bıyıklı Çeşmesini ziyaret eden vatandaşlar yapılan hizmetten memnuniyet duyduklarını ifade ederek Gerede Belediyesi’ne teşekkür ettiler.