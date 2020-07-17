Bıyıklı’dan Gerede’ye ziyaret

Haber: N. Halid Altundal

Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı, İşletme Müdürü İsmail Dilek ve İşletme Müdür Yardımcısı Engin Yormaz ile Dörtdivan, Darkaya, Çampınar, Köroğlu ve Yongalı Orman İşletme Şeflerinin katılımıyla Dörtdivan’da bir toplantı düzenledi. Toplantıda Orman Bölge Müdürü Bıyıklı, 2020 yılı program ve gerçekleşmeleri hakkında bilgi aldı. Şaban Bıyıklı, toplantının ardından Çampınar Orman İşletme Şefliği sınırlarında bulunan Kadılar Yaylası mevkiindeki orman yolunda devam eden büyük onarım çalışmasını yerinde inceledi.

Kadılar Yaylasında vatandaşlarla bir araya gelen Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı, 2020 yılının Sarıçam ağaç türünde bol tohum yılı olması nedeniyle yayla alanı civarlarındaki bölmelerde yapılan tohumlama kesimlerinin orman üzerindeki olumlu etkilerini vatandaşlarla paylaştı. Vatandaşlara ormanların müdahale edilmeden bırakılması halinde yaşanacak olumsuzlukları anlatan Bıyıklı, yapılan üretim çalışmalarının yöre halkına ve dolayısıyla ülke ekonomisine olan katkılarının üzerinde durdu. Vatandaşlarla bir süre daha sohbet eden Şaban Bıyıklı iyi niyet dileklerinin ardından ziyaretini tamamladı.

Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2020, 15:08