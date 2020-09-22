Biyokütle Enerji Santrali kuruldu

Haber: Ceylan Beykoz

Atıktan enerji alanında yerli teknolojiyi kullanan Mimsan tarafından, Bolu Güç Birliği Enerji Yatırım A.Ş. firmasına kurulan santralde, günlük 72 ton etlik tavuk gübresinin pelet haline getirilmesi ve gazlaştırılıp, yakılmasıyla YEKDEM kapsamında elektrik üretilecek. Ekim 2020 YEKDEM’inde kabulünün yapılması planlanan santral, YEKDEM biyokütle satış tarifesinin yanı sıra yerli aksam teşvikinden dolayı ilk beş yıl boyunca 24,2 USD/MWe yerli katkı payı alacak.

YILDA 24 BİN TON BERTARAF EDİLECEK

Yılda yaklaşık 24.000 ton etlik tavuk gübresinin bertaraf edileceği tesis ile “sıfır atık” hamlesine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirten Mimsan Satış & Pazarlama Müdürü Hacer İlhan Yiğit, “BGB Biyokütle Enerji Üretimi projesiyle birlikte saatte 3 ton atık bertarafı planlanıyor. Bu proje, etlik tavuk gübresinin gazlaştırılarak yakılması ve elektriğin ORC çeviriminden elde edilmesi nedeniyle Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyor. Hayvansal atıklardan enerji üreten küçük ve orta kapasiteli enerji santralleri için de fizıbıl bir model oluşturuyor” dedi.