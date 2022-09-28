Sağlık alanında kullanılan biyodisal ürünlerin güvenli kullanımları için daha etkin ve verimli şekilde sunulabilmesi amacı ile Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Biyosidal Ürün Uygulayıcı eğitimi verilerek eğitime katılan kursiyerlere sertifikaları verildi.

BOLU DAHİL 10 ŞEHİRDEN 20 KURSİYER KATILDI

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Eğitim Salonu’nda Zonguldak da ikinci kez düzenlenen, Teorik ve uygulama olmak üzere iki bölümden oluşan eğitime Zonguldak başta olmak üzere, Bolu, Ankara, Bartın, Karabük, Muğla, İzmir, Ordu, Kırıkkale, Düzce, İstanbul illerinden toplam 20 Kursiyer katıldı.

ÜÇ GÜN SÜREN EĞİTİM SONUNDA SERTİFİKA VERİLDİ

Halk sağlığını korumaya yönelik olarak düzenlenen, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Çevre Sağlığı Birimi eğitimcileri tarafından verilen eğitimde, Biyosidal Mevzuatı, Kent zararlıları, Kişisel koruyucu ve donanımlar, Akut zehirlenmeler, Antidotlar, Haşere mücadele ekipmanları, İlk yardım, Kronik zehirlenmeler, Etiketleme, Genel biyosidal ürünler, Haşere mücadelesinde kullanılan ürünler konusunda çeşitli eğitimler verildi.

Üç gün süren eğitimin sonunda yapılan sınavda başarılı olan kursiyerlere ‘Biyosidal Ürün Uygulayıcı’ sertifikası verildi.