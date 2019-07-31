“Biz Bolu’yu seviyoruz, ya siz?”

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu İl Özel İdaresi’nin Kartalkakaya yolu asfaltlama ihalesini en uygun teklifi veren Bolu Belediyesi olmasına rağmen iptal ederek başkasına vermek istemesine Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediye Basın Sözcüsü Rasim Özdemir’den sert tepki geldi. Konuyla ilgili yazılı bir basın açıklaması yapan Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Rasim Özdemir açıklamasında, “Bolu- Kartalkaya, Dörtdivan-Kartalkaya, Bolu-Bahçeköy ve Bolu-Ahmetler grup yolları asfalt kaplama işi Bolu İl Özel İdaresi tarafından 21 Haziran 2019 tarihinde ihale edilmiş, 9 firma ihaleye katılarak rekabet koşulları oluşmuş ve ihalede en düşük geçerli teklifi bir Bolu firması vermiştir. Fakat ihale komik sebeplerle iptal edilmiştir” dedi.

İlk ihalenin iptal edilmesinin ardından 23 Temmuz 2019 tarihinde ikinci defa ihaleye çıkıldığını belirten Özdemir açıklamasında ayrıca, “T.C Bolu Belediyesi iki ihalenin de yapıldığı tarihlerde ‘Kamunun parası yine kamuda kalsın’ düşüncesi ve kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması prensibi doğrultusunda Bolu İl Özel İdaresi’ne protokol talebi ile daha uygun fiyata asfalt kaplama işini yapacağını resmi yazıyla bildirmiştir. T.C. Bolu Belediyesi’nin bu yıl ki asfalt kaplama işi ile ilgili protokol talepleri göz ardı edilerek söz konusu iş 24 Temmuz 2019 tarihinde özel bir şirkete verilmiştir” ifadelerine yer verdi.

Bu karar Bolu halkına yapılmış en büyük haksızlıktır

Açıklamasında Bolu Belediyesi’nin, Bolu İl Özel İdaresi’nin yaptırmak istediği asfaltlama işini bu bölgede üretim tesisi ve araç parkıyla yapabilecek en güçlü kuruluş olduğunu sözlerine ekleyen Beldiye Başkan Yardımcısı Özdemir ayrıca şunları söyledi: “ T.C. Bolu Belediyesi, Bolu’nun parasının Bolu halkına hizmet olarak geri dönebilmesi için daha önceki yıllarda olduğu gibi yine Özel İdarenin asfaltlama işlerini yapmak istemektedir. Ancak ısrarla T.C. Bolu Belediyesi’ne bu iş verilmek istenmemektedir. Bu ısrarın nedeni 31 Mart seçimlerinden sonra Bolu Belediye Başkanı seçilen Tanju Özcan’ın başka bir partiden olması mıdır? Eğer böyle ise neden iktidarın Bolu’daki siyasi temsilcileri yaptıkları her açıklamada Bolu’nun ve Bolu Belediyesi’nin yararına olacak her projeye destek vereceklerini dile getirmektedirler?

BU KONU İLE İLGİLİ SİYASİ PARTİ TEMSİLCİLERİNE VE MİLLETVEKİLLERİNE SESLENMEK İSTİYORUZ

Biz T.C. Bolu Belediyesi olarak, bu yanlış uygulamanın bir an önce düzeltileceğine inancımızı korumaktayız. Aksi takdirde, yerel siyasiler ve yöneticiler, Bolu halkına hizmet olarak dönecek olan bu parayı özel bir firmaya vermelerinin sebeplerini açıklamak zorundadırlar. “

SİYASİ SEBEPLERDEN DOLAYI ALINAN BİR KARAR MI?

Özdemir açıklamasının sonunda ise, “Daha önceki yıllarda Bolu Belediyesi ve Bolu İl Özel idaresi arasında karşılıklı protokol imzalanarak gerçekleştirilen asfaltlama çalışmaları, bu yıl Bolu Belediyesi’nin işin daha ucuza yapılacağını belirtilen resmi protokol taleplerine rağmen neden reddedilmiştir? Bu siyasi sebeplerden dolayı alınan bir karar mıdır?

BU YANLIŞTAN BİR AN ÖNCE DÖNÜLMELİDİR

T.C Bolu Belediyesi olarak bizim düşük fiyat teklifimiz hala geçerlidir. Özel bir firmaya verilen bu işe talibiz. Bizim resmi protokol ile yapmayı taahhüt ettiğimiz rakamın üzerindeki bir fiyata özel şirkete iş verilmeye çalışılmaktadır. Bu yanlıştan bir an önce dönülmelidir. Biz Bolu’yu seviyoruz, ya siz? “ sözlerine yer verdi.

Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2019, 09:28