“Biz bu ayrımcılığa karşı çıkıyoruz”

Haber: Aysun Beykoz

Pandeminin başından bu yana faaliyetlerini aralıksız sürdüren sağlık sektörü çalışanlarının, tam kapanma döneminde çalışmaları tartışma konusu oldu. Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), “Covid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler” genelgesinde belirtilen 10-11 Mayıs tam gün, 12 Mayıs yarım gün idari izin verilmesi kararının bozulması sonrası işi bırakma kararı aldı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede, Birinci basamak sağlık hizmetinin tam kapanma döneminde de kesintisiz ve aynı şekilde sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğinin belirtilmesi üzerine, Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) bu karara karşı çıktı. Karar üzerine AHEF’inyayımladığı broşürde, “Hak gaspına izin vermeyiz! Aile sağlığı merkezlerimiz 10-11-12-13-14 Mayıs 2021 tarihlerinde kapalı olacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Bolu Aile Hekimleri Derneği Başkanı Doktor Faruk Karslı ise konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan kararnamede idari izinli sayıldıklarını belirten Faruk Karslı, “ Şimdi 27 Nisan 2021’de Cumhurbaşkanlığı bir kararname yayımladı. Bu kararnamede, kamu kurum ve kuruluşlarda bulunan tüm çalışanların 10 Mayıs 2021 Pazartesi, 11 Mayıs 2021 Salı günleri tam gün ve 12 Mayıs 2021 Çarşamba günüyarım gün idari izinli sayılmaları konusunda bir yazı yayımlandı. Yani Cumhurbaşkanlığımız tüm kurumların o, 3 gün için idari izinli sayılmaları konusunda bir kararname çıkardı. Bunun üzerine bakanlığımız ayrı bir genelge çıkardı. Bakanlığın hastanelere bakan kısmı, poliklinikleri açık tutmazkenacil ve 24 saat çalışanlarını açık tutarken, halk sağlığı kısmı yani bizim tarafımıza bakan aile hekimliği kısmı ise Pazartesi, Salı, Çarşamba günleri personelin idari izinli olmalarına rağmen çalışması yönünde bir yazı yayımladı. Biz açıkçası bu ayrımcılığa karşı çıkıyoruz” dedi.

“PANDEMİ İÇİN 14 AY ÇOK EMEK VERDİK”

Aile hekimleri olarak işten asla kaçmadıklarını sadece yapılan ayrımcılığa karşı çıktıklarını anlatan Karslı, “ Bu işte biz çok çalıştık. Pandemi için 14 aydır çok emek verdik, vermeye devam ediyoruz ve edeceğiz de. Bunun için ne gerekiyorsa el birliği ile hep beraber yapmamız gerekiyor. Ama biz bu konuda bir ayrımcılık yapılmasını istemiyoruz. Hastane personeli ve poliklinik personeli çalışmıyorken birinci basamağın bu şekilde açık tutulması bir ayrım yapılıyormuş gibi olması bizi üzdü. Burada bizim amacımız izin almak değil. Bir farklılığı ortaya koymak. Şöyle söyleyeyim ki, bizler aile hekimleri karantinada olan temaslı hastalarımızı veya pcr testi pozitif olan hastalarımızı her gün arıyoruz. O 2 buçuk günde de, bayram gününde de veya herhangi bir tatil gününde de aramaya devam edeceğiz. Yani bizim işten kaçmamız gibi bir durum söz konusu değil. Tam tersi, biz görevimiz neyi gerektiriyorsa onu halen yapmaya devam edeceğiz. Sadece bir ayrım olduğu için, bu ayrım konusunda çok üzgünüz” diye konuştu.

“BU YAZIYA KARŞI ÇIKIYORUZ”

Yapılan ayrımcılık doğrultusunda 2 buçuk günlük idari izin sürecinde çalışmak istemediklerini dile getiren Karslı, son olarak ise şunları kaydetti:

“Birinci basamağın bu şekilde hastanede ayrılması veya tüm kamu kuruluşlarını Cumhurbaşkanlığı tatil etmişken, Sağlık Bakanlığının sadece birinci basamağa yönelik yayımladığı bu yazıya karşı çıkıyoruz. Yoksa dediğim gibi biz izin olayından dolayı değil, yapılan ayrımcılıktan dolayı bu duruma karşı çıkıyoruz. Birinci basamaktaki aile hekimleri covid aşıları için son derece yoğun çalıştılar. Ve çalışmaya devam ediyorlar. Bu 2 buçuk gün içinde şuan mesela birinci aşı randevuları için sinovac için randevu alamıyoruz. Yani şu anda çin aşısı dediğimiz aşının lojistik kısmında bir sıkıntı olabilir. Tam bilemiyorum nedenini ama. O yüzden Aile hekimleri şu anda birinci aşı için randevu alamıyorlar. Sadece alman aşıları için randevu alınıyor. Alman aşıları da sadece hastanede yapılıyor. İkinci aşılar birinci basamakta yapılıyor ama zaten o 2 buçuk gün için randevu alımı söz konusu değil. Bayram sonrası için randevular var. Yani herhangi bir şekilde halk sağlığını tehdit edebilecek bir unsur söz konusu değil. Zaten halk sağlığını tehdit edebilecek bir unsur olduğunu düşünseydik, biz herhangi bir yazıya gerek kalmaksızın görevimiz başında olurduk. Ne gerekiyorsa yapardık, ki yapmaya devam ediyoruz. Yapılan ayrımcılık söz konusu olduğu için o 2 buçuk günlük izin süresinde Cumhurbaşkanlığının dediğine uyarak çalışmak istemiyoruz.”