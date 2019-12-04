“Biz bu haklara Atatürk sayesinde ulaştık”

Haber: N. Halid Altundal

Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verildiği gün olan 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Bolu İl Kadın Kolları Başkanı Zuhal Toker Işın, yazılı bir basın açıklaması yaptı. “5 Aralık Seçme ve Seçilme hakkımızın Atatürk tarafından bizlere verildiği gün hepimize kutlu olsun” sözleriyle açıklamasına başlayan CHP İl Kadın Kolları Başkanı Zuhal Toker Işın, “Avrupa ülkelerinden daha önce gerçekleştirilen bu devrimler bizim için gurur kaynağıdır. 85 yıl önce Türk kadınının kazandığı seçme ve seçilme hakkının ne kadar kullanıldığına bakarsak kadın temsilinin yeterli olmadığını görürüz. Dünya ülkelerinin çok gerisinde olan rakam üzücüdür” dedi.

“HER ALANDA ERKEKLERLE EŞİT HAKLARA SAHİP OLMAK İSTİYORUZ”

Anayasa ve yasa önünde kadın erkek eşittir demenin yeterli olmadığına dikkat çeken Zuhal Toker Işın açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi: “Kadınlar, anayasa ve yasalarla zorunlu kılınan özel önlemlerle desteklenip güçlendirilmedikçe, ‘sonuçlarda eşitlik’ sağlayamıyor. Asıl olan, ‘sonuçlarda eşitlik’ anlayışıdır. Seçme ve seçilme hakkı bir yurttaşlık hakkıdır. Anayasa ile güvence altına alınmış olan bu hak, erkek egemen yapının kontrolüne terk edilmemelidir. Bu nedenle biz kadınlar, devrimci talebimiz olan yüzde elli yani eşit hak istemini savunuyoruz. Eğitimde, siyasette, yönetim kadrolarında, karar alma mekanizmalarında yani hayatın her alanında erkeklerle eşit haklara sahip olmak istiyoruz.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak, eğitim, sağlık, istihdam, siyaset ve toplumda kadınların erkeklerle eşit, özgür ve dayanışma içinde yaşayabilecekleri bir Türkiye yaratmak ve cumhuriyetle kazanılmış haklarının korunarak yaşatılması için mücadele ediyoruz. Kadınların seçimle ve atamayla gelinen tüm karar ve yönetim organları da dahil olmak üzere hayatın her alanında Eşit Temsil Eşit Katılımının sağlanması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kadın erkek eşitliğini demokrasinin ve tüm toplumun güçlenmesi için olmazsa olmaz koşullardan biri olarak görüyoruz. Bizden önce de haklarımız için emek verenler onların haklı mücadelesine saygı gösterip hakkımızı kanunlaştıranlar da nur içinde yatsın. Durmak yok, mücadeleye devam: Bugün üçte bir yarın tam eşitlik. Biz kadınlar emeğimiz var sözümüzde olacak diyoruz! Kadınlarımızı her alanda var olmaya çağırıyoruz! Biz bu haklara Atatürk sayesinde ulaştık ve onun açtığı yolda ışığında yürüyeceğiz. Tüm kadınlarımıza sevgi ve saygılarımla.”